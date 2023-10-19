Отстаньте от Елбани и Бухалово: сделайте дороги к Хреново и Дураково

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Едва отгремела резонансная инициатива думской фракции «Новые люди» о запрете использования животных в цирковых представлениях, как на свет появилась свежая. В ней предлагается на федеральном уровне запретить использование в названиях населенных пунктов «оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований». Проще говоря, речь идет о переименовании.

Ну, кто ж из нас не натыкался в интернете на публикации, в которых авторы потешаются над необычными названиями деревень и поселков. Чего тут только не встретишь: Бухалово, Хреново, Парашино, Лох, Паника, Дураково, Козлы, Мусорка и так далее.

Не берусь судить, насколько причудливая топонимика влияет на отток населения, особенно младшего поколения, которое трепетно относится к своему имиджу. Но не думаю, что исход молодежи из деревень со смешными названиями выше, чем из условных Михайловок или Александровок.

Кривошляпы — это хорошо или плохо?

Однако если инициатива сверху озвучена, то давайте пофантазируем, как это можно воплотить. Ну, для начала следует определиться, какое название считать оскорбительным, а какое просто забавным. К какой категории отнести ту же Панику или Кривошляпы? Тут мы сразу же столкнемся с субъективными мнениями. Согласитесь, кому и Черёмушки и Ватутинки — чудные названия. Да и Находка тоже.

Допустим, консенсус будет найден. Теперь следует определить градус страдания жителей Мусорки, Дураково и прочих населенных пунктов с забавными именами. Как это сделать? Да простым опросом. Другого метода пока не придумано. Ходит некая комиссия по дворам и интересуется: «Как вам живётся под вывеской Мусорки?» И получает ответы от «с трудом», до «фиолетово». Не мешало бы попутно поинтересоваться об истинных чаяниях жителей того же Дураково. Может, им новый Дом культуры нужен, дороги заасфальтировать и подстанцию скорой помощи открыть?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Давайте сделаем дороги

Здесь хочется сделать небольшое отступление. Как известно, мотивы для смены названия могут быть разными. Топонимический беспредел наступил в России после революции 1917 года. И сегодня практически нет на карте такого города, где ни красовалась бы улица Карла Либкнехта, к примеру (не говоря уже про проспект Ленина). Попросите местного жителя выговорить название улицы. Едва ли он справится.

Больше 30 лет прошло, как рухнули идеалы советского времени. Но милые уютные провинциальные русские города почему-то никак не расстанутся с улицами Клары Цеткин, Дыбенко, Воровского. Несколько лет назад в просвещенной Москве была сделана попытка переименовать станцию метро «Войковская», названную в честь Петра Войкова, который принимал участие в расстреле Николая II и его семьи. В качестве альтернативы предлагался вариант «Глебово». Не прошло. Москвичи высказались против перемен.

Что же касается новых названий, то, как правило, они традиционно привязываются к историческим. Была деревня Коньково — стал микрорайон и т. д. Откуда берутся те самые нелепые наименования — это к местным краеведам. Ясно, что за каждым наименованием стоит не чей-то произвол, а какой-то исторический, географический, зачастую просто связанный со спецификой этого места фактор.

Что-то мне подсказывает, что не расстанутся жители деревушек со своими причудливыми названиями. А деньги, которые планируется потратить на это, лучше использовать для строительства дорог к населенным пунктам Гадюкино, Колбаса, Новый Карапуз, Адищево или Елбань.

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