Службу по призыву разрешили проходить в органах ФСБ Путин подписал закон о праве проходить службу по призыву в Погранслужбе ФСБ

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Исключения коснутся граждан, которых Минюст РФ внес в список иноагентов, а также тех, у кого есть вид на жительство в другой стране, второе гражданство, судимость, в том числе снятая или погашенная. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, призывники смогут проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту. Закон вступил в силу со дня официального опубликования — 25 декабря 2023 года.

Инициатива об альтернативной службе в армии была в начале декабря одобрена Госдумой. В законопроекте также предусматривалась служба в органах госохраны и других войсках.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в настоящий момент в России нет необходимости увеличивать срок службы в армии до двух лет. По его словам, сейчас такой вопрос не обсуждается. Картаполов назвал высказывания своих коллег — членов комитета Андрея Гурулева и Виктора Соболева — о необходимости возвращения двухгодичной срочной службы их личной позицией. Картаполов отметил, что депутаты имеют право на свое мнение.