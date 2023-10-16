Отряд огневой поддержки ВС РФ «кошмарит» ВСУ на Краснолиманском направлении Военкор Коц: отряд огневой поддержки «Вега» кошмарит ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Отряд огневой поддержки «Вега» атаковал подразделения Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. Удар был нанесен по складу боепитания, куда подъезжали машины. Военкор уточнил, что объект находился у храма.

Отряд огневой поддержки «Вега» продолжает кошмарить противника на Краснолиманском направлении. Обнаружен склад боепитания, куда за БК подъезжали машины. И благополучно уничтожен. Интересно, что склад ВСУ устроили около храма, но артиллеристы «Веги» отработали ювелирно, — написал Коц.

Ранее пресс-служба военнослужащих российской группировки войск «Центр» сообщила, что бойцы ВС РФ сорвали и отразили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинская сторона потеряла до 540 военных и восемь единиц техники, в том числе четыре танка, две БМП и два автомобиля.

Также стало известно о ликвидации штурмовиков спецбригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Общие потери Вооруженных сил Украины в боестолкновениях составили 50 человек. Кроме того, был успешно уничтожен реактивный снаряд, который украинские бойцы выпустили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.