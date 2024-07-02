«Отрезвляющая реальность»: в украинском небе потеряли турецкие Bayraktar Капрал Гашеткин: Bayraktar не стали для ВСУ чудо-оружием

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Турецкие Bayraktar не стали для ВСУ чудо-оружием, пишет в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин. Он напоминает, что Киев до начала СВО делал на эти дроны большую ставку и рассчитывал с их помощью «взломать оборону донецкого и луганского корпусов». Однако реальность оказалась отрезвляющей и «никаким вундерваффе они не стали», говорит он.

Реальность оказалась отрезвляющей. Выяснилось, что Bayraktar слишком большие, медленные и летают недостаточно высоко, чтобы быть сложной целью для российских комплексов ПВО, — пишет эксперт.

Он напоминает, что Украина собиралась от открывать на своей территории филиал компании-производители этого БПЛА. Однако судьба проекта до сих пор неясна, хотя поступали сообщения, что его свернули, отмечает Гашеткин.

Писали, что этот проект по-тихому свернули, после того как украинские чиновники начали открыто требовать у турков откаты. <...> и о «Байрактарах» сегодня мы почти ничего не слышим, — заключает он.

Ранее сообщалось, что российские силы за минувшие сутки поразили девять самолетов Воздушных сил Украины. Помимо семи Су-27, которые подверглись удару ракетами «Искандер-М» на аэродроме в Миргороде, силами ПВО были сбиты еще два — МиГ-29 и Су-27, уточнили в Минобороны РФ.