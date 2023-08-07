«Отписка по-китайски»: почему посольство КНР решило устроить Москве скандал Есть ли взаимосвязь между инцидентом с китайскими туристами на границе РФ и участием КНР в конференции по Украине в Джидде

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Посольство Китая выступило с резким протестом после того, как путешественников из КНР не пустили в Россию на одном из КПП под Астраханью. Среди туристов оказался блогер-«миллионник», рассказавший о ситуации в соцсетях. После этого китайские дипломаты провели переговоры с Министерством иностранных дел России и Федеральной службой безопасности (ФСБ). Подробности — в материале NEWS.ru.

Что заявили в посольстве КНР об инциденте с китайскими туристами

Инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе в Астраханской области. Группа китайских автотуристов в составе пяти человек не смогла проехать через пункт пропуска «Караузек». Они собирались проехать через весь Северный Кавказ, а потом направиться в Азербайджан, Грузию и Турцию. Но туристам отказали, аннулировав их визы. Как сообщили в посольстве, перед этим их почти четыре часа допрашивали.

«Жестокое и чрезмерное правоприменение со стороны России в этом инциденте нанесло серьезный ущерб законным правам и интересам граждан Китая. Это несовместимо с общей ситуацией в дружественных китайско-российских отношениях и тенденцией к более тесному дружественному гуманитарному обмену между странами», — говорится в заявлении посольства в официальном WeChat-аккаунте (китайская социальная сеть).



Дипломаты КНР призвали внешнеполитическое ведомство РФ и Пограничную службу ФСБ предоставить им «удовлетворительный ответ». По их мнению, российским властям следует установить причину инцидента, принять активные меры по устранению негативного влияния и обеспечить недопущение подобных ситуаций в будущем.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru МИД РФ

О реакции Москвы известно только из сообщений работников самого посольства КНР. По их словам, они уже встретились с представителями МИД РФ и Пограничной службы ФСБ.

В ведомствах заверили: указанный инцидент — единичный. В заявлении посольства говорится, что Москва приветствует въезд граждан КНР и не проводит дискриминационную политику по отношению к ним.

После предварительной проверки выяснилась причина отказа туристам во въезде. В посольстве отметили, что «пункт назначения соответствующего заявления на получение визы гражданина Китая не соответствует фактическому пункту назначения», а это нарушает правила РФ.

Что рассказал китайский блогер

Как оказалось, среди туристов был популярный китайский блогер с ником Цзинь Вэньсинь. Его аудитория составляет почти 900 тысяч человек, пишет издание South China Morning Post. В понедельник, 31 июля, Цзинь Вэньсинь опубликовал ролик, в котором пожаловался: российские пограничники «обращались как с преступниками» с ним и его четырьмя друзьями, они трижды проверяли их багаж. Ролик вышел в соцсети Douyin (китайская версия TikTok).

В понедельник, 7 августа, Цзинь уже выкладывал в Сеть видео из Азербайджана. Это значит, что блогер-путешественник все же смог туда попасть. Поскольку группа передвигалась на автомобилях, она, вероятно, воспользовалась паромом через Каспийское море — из казахстанского порта Курык можно попасть в азербайджанский Алят.

Фото: Социальные сети Китайский блогер с ником Цзинь Вэньсинь

Что говорят эксперты об инциденте с китайскими туристами

Скорее всего, посольство получило из Пекина указание выступить публично, от вышестоящей инстанции, само оно вряд ли пошло бы на такой шаг, заявил в беседе с NEWS.ru бывший посол России в Токио, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

«Чаще всего такие инциденты рассматриваются без публичности. Раз они „слили“ этот факт, видимо, у них были серьезные основания для обиды. Будь это простой случай, сомневаюсь, чтобы вмешалось бы посольство», — пояснил Панов.

По словам экс-посла, Пекин сегодня не упускает случая, чтобы продемонстрировать миру свой нынешний статус.

«Китай сейчас позиционирует себя как великая держава и поэтому готов кидаться на защиту каждого своего гражданина. Скажем, в США китайцев постоянно задерживают, сажают в тюрьму, и перепалки между представителями двух стран звучат постоянно. В практике посольств там приняты подобные заявления в защиту прав граждан своей страны», — уточнил собеседник.

Фото: russiancouncil.ru Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов

Связан ли инцидент с туристами с участием КНР во встрече в Джидде

Эксперты обратили внимание, что инцидент совпал по времени с решением Пекина принять участие во встрече по украинскому конфликту в Джидде, на которую не пригласили Россию. До 4 августа было неизвестно, поедут ли китайцы на конференцию, в которой ожидалось участие делегации из Киева. В аналогичной встрече, состоявшейся в июне в Копенгагене, китайцы участвовать отказались. Однако в этот раз Китай решил отправить солидную делегацию во главе со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэйем. Западные наблюдатели расценили такой шаг Поднебесной как желание несколько дистанцироваться от России.

Китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин не видит никакой связи между решением Пекина принять участие в переговорах с Украиной и заявлением посольства КНР в Москве.

«С политической точки зрения инцидент не заслуживает никакого внимания. Эту историю раздули западные СМИ, которые к тому же увязали ее, непонятно с какой стати, с проходившими консультациями в Джидде. Обратите внимание, что заявление посольства появилось в китайском сегменте Интернета, не на русском языке. Его цель в том, что посольство сообщает: оно делает все возможное для защиты прав граждан КНР. Если у кого-то проблемы, пусть они обращаются к ним», — заявил NEWS.ru Кашин.

По его словам, резонанс возник именно из-за блогера, снявшего видео. «Что было на деле? Инцидент при прохождении границы. Такие происходят каждый день и с нашей, и с китайской стороны. Но истеричный китайский блогер сумел привлечь к этому внимание, а дальше появилась, по сути, отписка или разъяснение китайского посольства», — заключил китаист.

По словам Кашина, с китайских дипломатов требуют всегда очень быстро откликаться на жалобы граждан и демонстрировать хорошую работу по защите китайцев за рубежом. Поэтому посольство КНР в России не могло не откликнуться, убежден Кашин.

Какие отношения у России и Китая

В целом отношения Москвы и Пекина продолжают укрепляться, ведь с 1 августа между странами был введен безвизовый обмен туристическими группами. В понедельник в Москве начал работу китайский визовый сервисный центр, а во вторник, 8 августа, такой же центр открывается в Петербурге.

Тон в отношениях двух стран задают их лидеры. Ранее стало известно, что Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в марте был в России, причем провел у нас три дня.

В понедельник, 7 августа, главные дипломаты обеих стран — Сергей Лавров и Ван И — провели телефонный разговор. Как сообщает сайт внешнеполитического ведомства России, министры обсудили украинский кризис, а также «вопросы двустороннего сотрудничества». Ван И отметил, что с момента визита Си Цзиньпина в Россию стороны добились нового прогресса в стратегическом взаимодействии и практическом сотрудничестве двух стран, в частности быстро восстанавливается перемещение людей между двумя странами.

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