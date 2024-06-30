«Отошел!»: что известно о перехвате Су-27 американского F-16, видео

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Истребитель Су-27

Российские Telegram-каналы сообщают, что российские истребитель Су-27 перехватил F-16 одной из европейских стран. Встреча самолетов попала на видео. Что известно об инциденте, где он произошел, получила ли Украина обещанные истребители?

Где Су-27 перехватил F-16

Telegram-канал Fighterbomber днем 30 июня опубликовал видео перехвата, предположительно, российским Су-27 датского F-16. Российский самолет догнал F-16 по параллельной траектории и перехватил его. Затем Су-27 пролетел вперед, оставив датский самолет позади.

«Отошел!» — комментирует видео Fighterbomber.

На кадрах можно заметить сближение двух воздушных судов. Судя по подписи канала, инцидент мог иметь место в Калининградской области над Балтийским морем.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Откуда у Дании истребители F-16

Еще в августе 2023 года Дания пообещала Киеву передать 19 самолетов своих Военно-воздушных сил, что составляет 2/3 парка этих истребителей.

«Как заявила премьер-министр Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Зеленским на авиабазе Скрюдструп, Дания пожертвует Украине 19 истребителей F-16», — говорилось в публикации Reuters.

В 2010 году сообщалось, что Дания должна перейти на американские истребители F-35 и утилизировать часть парка F-16 — 18 из 34 штук.

Кроме того, в октябре 2023 года США дали разрешение Аргентине купить у Дании 24 истребителя F-16. О совершении сделки не сообщалось.

«Мы одна из стран Европы, которая жертвует больше всего, поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся у нас самолеты F-16», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

То есть остается неизвестным были ли списаны F-16, передана ли Украине оставшаяся часть парка этих самолетов, были ли они проданы Аргентине и осталась ли часть самолетов на балансе ВВС Дании.

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press Истребитель F-16

Что известно о применении F-16 на Украине

«Царьград» со ссылкой на Telegram-канала «ВДВ за Честность и Справедливость» сообщил о двух воздушных целях, которые замечены над Украиной и определены как истребители F-16.

«Вот и F-16 находятся открыто в воздухе… Дождались», — пишет канал.

При этом «Царьград» использует скриншот сообщения от 26 июня.

«А вот это интересно… Только что сообщили в чат-бот наши товарищи из ПВО: „В зоне действия РЛС в Херсонской области были обнаружены две цели, которые были идентифицированы как самолеты F-16. На вероятном рубеже пуска ракет они отвернули и ушли назад без пусков. Предполагается, что это была произведена засечка наших РЛС“. Как то не верится в это сообщение. По всем прогнозам Ф-16 должны были появиться на Украине не ранее августа сего года», — писал канал 26 июня.

1 марта на фоне слива переговоров немецких военных о возможности передачи Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту Telegram-канал «Это еще не конец» сообщил, что F-16 был замечен над территорией Украины.

«На фоне опубликованной беседы немецких генералов об атаках на Крымский мост сегодня в воздушное пространство Украины с территории Румынии был совершен пролет трех самолетов НАТО. Два F-16 и один F-35. Самолеты имитировали нанесение ракетных ударов с территории Николаевской области по Крыму и ЧФ РФ. <...> Помимо отработки ударов по Крыму, самолет F-35 активно пытался отследить расположение российских РЛС и РЭР на ЛБС. Вся операция длилась около 32 минут, после чего все самолеты покинули украинское воздушное пространство», — говорилось в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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