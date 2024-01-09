«Относятся как к скоту»: почему сербский доброволец критикует ВС РФ Жаловавшиеся на издевательства сербские бойцы хотят войти в состав «Ахмата»

Фото: Социальные сети

Снайпер Деян Деки Берич

Сербский доброволец Деян Берич заявил об издевательствах над своими соотечественниками в рядах российских войск. Кто он такой и что об этом известно, при чем здесь спецназ «Ахмат»?

Что сказал сербский доброволец

Снайпер Деян Деки Берич рассказал об издевательствах над добровольцами из Сербии в рядах ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Как заявил Берич, сербы приезжают в Россию для службы в отдельном подразделении, которое входит в состав одного из полков ВС РФ.

«Руководство полка, по словам Берича, относится к сербским бойцам очень плохо — их называют цыганами, постоянно спрашивают, зачем они приехали, и не оказывают медицинской помощи», — передает Baza слова сербского добровольца.

Он признался, что боится за жизнь сербов, которые приехали в Россию. Берич также назвал ОПГ руководство подразделения, где происходят эти события.

«Я боюсь за жизни ребят, которые приехали в Россию. Сербы приехали от чистого сердца, приехали сражаться, а к ним относятся как к скоту. Командование этого полка — это ОПГ. Если кто-то начнет разбираться, вы увидите, что эти люди работают против русской армии», — сказал Берич в соответствующем видеообращении.

Серб считает, что в российской армии есть 1% недобросовестных лиц, которые заслуживают тюремного заключения.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что рассказал об издевательствах сербский снайпер

По словам Берича, перед Новым годом сербским бойцам пришел приказ на штурм, однако им выдали всего по 2–3 рожка (магазин от автомата) на человека. Когда сербы поинтересовались, с чем идти на штурм, командование полка ответило, что «необходимое оружие вы найдете на поле боя», утверждает Берич.

«Бойцы потеряли уважение к этому полку и попросились в другое подразделение, где есть настоящие русские офицеры», — рассказал он.

Берич утверждает, что после этого у сербских бойцов отобрали оружие, назвали их «военными преступниками», выгнали из землянок на улицу на несколько дней и запретили подходить к кухне. По его словам, военным угрожали тюрьмой, избиением и расстрелом, а утром 8 января к ним пришла военная полиция.

«Они стреляли в воздух и в буквальном смысле избивали бойцов прикладами, заставляя признаться, что они шпионы», — говорит сербский доброволец.

Берич добавил, что обращался в военную прокуратуру Донецка и администрацию главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы сербов перевели в отряд «Ахмат», но «кому-то из полка не хочется, чтобы это закончилось по-хорошему».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кто такой Деян Берич

В 1999-м Берич пережил бомбардировки Сербии вооруженными силами стран НАТО. После окончания войны в Югославии он занялся строительным бизнесом и оказался в Сочи, где устанавливал окна и двери в Олимпийской деревне. Там с ним связались боевые товарищи, которые в качестве добровольцев участвовали в югославском конфликте. Следующие четыре года Деян под позывным Деки провел в ДНР в качестве снайпера.

На заработанные в Сочи деньги Деян помог купить БТР и снабжал снаряжением других добровольцев, выполнял боевые задачи, за что был представлен к наградам. Однажды он оказался в плену. Режиссер из США русского происхождения Ольга Шехтер сняла про него документальный фильм «Война снайпера». В 2017 году по приказу Александра Захарченко, который был тогда главой республики, Берич получил паспорт ДНР. Сейчас он живет в России.

В декабре 2023 года Берич стал участником команды Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Сербия Берич может получить многолетний тюремный срок, если он вернётся или будет арестован и доставлен в Сербию. Берич неоднократно призывал сербских добровольцев воевать на стороне России и в соцсетях, и в российских СМИ. Агентство безопасности и информирования внесло его в список военных наёмников и считает угрозой национальной безопасности Сербии.

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