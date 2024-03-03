«Относятся как к врагам»: сенатор об угрозах передачи оружия Израилем Киеву Сенатор Климов: выпады Израиля в сторону РФ объясняются его отношением к СВО

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Израиль и Россия продолжают поддерживать дипломатические отношения, однако не стоит забывать, что Тель-Авив не приветствует спецоперацию на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Кроме того, отметил он, РФ отрицательно относится к ударам по гражданскому населению в Газе и не возвышает премьера Биньямина Нетаньяху. По словам политика, к любому, кто не хвалит главу правительства, Израиль априори относится как к врагам. Так сенатор прокомментировал выпады в сторону РФ и угрозы передачи израильского оружия Украине.

К людям, кто не возвышает Нетаньяху и его ближайший круг, они относятся как к врагам. Начиная от монархов залива, заканчивая многими американскими руководителями <...> Также не стоит забывать, что Израиль не поддерживает СВО. Есть немало данных о том, что граждане Израиля принимают активное участие в противодействии России на Украине. Этим объясняются все выпады в сторону России, — объяснил Климов.

Позиция России всегда будет заключаться в осуждении любого терроризма, добавил политик. Это несомненно раздражает ряд израильских политиков, однако угождать им невозможно и не нужно, считает Климов.

Ранее лидер партии «Ликуд» Амир Вайтман заявлял, что Россия «заплатит цену» за то, что поддерживает врагов Израиля в израильско-палестинском конфликте. Вместе с тем он добавил, что позиция Тель-Авива в отношении Москвы станет агрессивнее.