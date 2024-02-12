Иск Собчак, налоговая против Жукова, «отмена» «Би-2»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак намерена судиться с телеканалом НТВ, концерт рок-группы «Би-2» отменили в Дубае, в Крыму налоговая служба заблокировала счета ресторана певца Сергея Жукова — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Собчак против НТВ: что за конфликт?

Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что решила подать в суд на телеканал НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней. По словам телеведущей, сюжеты «Собчак. На личность» и «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак» — оскорбительная и «отчаянная натяжка совы на глобус».

«Я решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг <...>. Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии в стиле „Экспресс-газеты“. <...> Какая-то бесконечная подлость использовать против меня память о моем отце», — написала она.

Адвокат Сергей Жорин заявил в комментарии NEWS.ru, что Собчак будет сложно привлечь телеканал НТВ к ответственности за клевету. В то же время он не исключил, что телеведущая выиграет суд по иску о защите чести и достоинства.

«Клевета — это преступление, которое предусматривает уголовную ответственность за умышленное распространение заведомо недостоверной информации порочащего характера. За это преступление привлекается конкретный человек или группа лиц, которые участвовали в распространении информации. Могут привлечь редакторов, журналистов, продюсеров телеканала, вплоть до руководства. Все будет зависеть от того, кто дал распоряжение и знал ли этот человек, что информация является недостоверной», — пояснил Жорин.

По иску о защите чести у телеведущей больше шансов, считает адвокат. Здесь многое будет зависеть от объективности суда.

«Что касается иска о защите чести и достоинства, то здесь у Собчак есть шансы выиграть дело. Подобный иск подается за распространение недостоверной и порочащей информации (без признака „заведомо недостоверной“). Главное, чтобы суд был объективным и беспристрастным, что бывает не всегда», — указал он.

Пресс-служба НТВ отказалась комментировать NEWS.ru информацию о намерении Собчак обратиться в суд.

«Без комментариев», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Телеканал выпустил фильм «Собчак. На личность» 10 февраля, а на следующий день — «Осторожно, Собчак. Тайны кровавой барыни». Журналисты НТВ рассказали о зарубежной недвижимости дочери Анатолия Собчака и о подробностях ее биографии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Почему «Би-2» отменили в Дубае?

Концерт рок-группы «Би-2» в Дубае, запланированный на 17 февраля, отменили, сообщила пресс-служба коллектива. Группа пообещала вернуть деньги за билеты.

Возврат средств состоится в ближайшие дни. Артисты уточнили, что остальные концерты пройдут согласно составленному гастрольному графику. Следующие выступления группы запланированы на 15 марта в Вильнюсе, 16 марта в Варшаве, а затем в Ирландии, Великобритании, Турции, Латвии, Казахстане и Эстонии.

Telegram-канал Mash сообщил, что дипломаты РФ обсуждали с властями ОАЭ отмену концерта музыкального коллектива. По информации канала, причиной стала антироссийская позиция «Би-2».

Поклонники коллектива в комментариях поддержали музыкантов. Многие отметили, что «Би-2» не стоит посещать Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас все музыканты находятся в Израиле. Перед этим они попали в миграционную тюрьму в Таиланде после концерта, проведенного на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Причиной стало нарушение миграционного законодательства. Суд приговорил каждого участника коллектива к штрафу в 3000 батов и депортации. В итоге Израиль принял всех артистов группы.

В Сети появились кадры с участниками группы «Би-2» в миграционной тюрьме в Таиланде. Они позируют на фото стоя, лежа и сидя. У участников группы в камере были матрасы, телефоны и возможность их заряжать.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал дешевыми понтами фото «Би-2» из таиландской тюрьмы. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что музыканты намеренно выставляют себя обиженными и «создают такой ореол, чтобы их пожалели».

«Это обычная ложь, дешевые понты, как говорят по-русски. Они придумали какую-то историю. Понятно, что они испугались, а у страха глаза велики. Но, конечно, а кому бы они были нужны, находись они в комфортных условиях? Кто бы их жалел? Они создали такой ореол, чтобы их пожалели, они представили себя обиженными. И, соответственно, имидж обиженных помогает им получать поддержку неких богатых и влиятельных людей», — сказал депутат.

По словам парламентария, музыканты никому не интересны. Милонов отметил, что для них было удачей провести несколько часов в тюрьме, поскольку благодаря этому о них вспомнили.

«Мы говорим о ком? О людях, которые никому не интересны. А для них это удача — посидеть несколько часов, все, все должны были вписываться за них. Они исполнили номер. Судьба Левы (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) никого не интересует в России, а тут вспомнили. Он как был нехорошим человеком, таким и остался, ничего не изменилось. Как не был мужиком в прямом и переносном смыслах, так и не будет. Одно слово — „Би-2“», — заключил парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Группа «Би-2»

Налоговая добралась до бизнеса фронтмена «Руки вверх!»

Telegram-канал Mash пишет, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета ресторана певца Жукова «Папа жарит мясо» в Крыму. По данным канала, общая сумма штрафов, долгов по аренде, воде и электричеству составила 35 тысяч рублей.

По информации Mash, заведение появилось в Симферополе в 2019 году. Как передает канал, ресторану не удалось пережить последствия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и он закрылся. При этом этом ООО не было ликвидировано, а долги росли. Mash отмечает, что сотрудники налоговой службы обратили внимание на неоплаченные задолженности, после чего счета были арестованы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн рублей и вынудил заведение сменить название. По данным канала, в 2020 году исполнитель посещал бар и выступал там перед фанатами.

По информации SHOT, через два года после визита в заведение на улице Байкальской Жуков возмутился, что рестораторы используют название его группы, нарушая авторские права. Как отметил канал, представители артиста съездили в бар и сфотографировали вывески с надписями «Руки вверх». SHOT сообщает, что ущерб от использования каждой вывески оценили в 200 тысяч рублей. Всего их оказалось пять.

По информации SHOT, летом 2023 года Жуков подал иск в Арбитражный суд Иркутской области на владельцев бара с требованием взыскать один миллион рублей компенсации. По сведениям канала, исковое заявление было удовлетворено в полном объеме. После этого название сменилось с «Руки вверх» на РВБ.

Жуков стал первым наставником «Новой Фабрики звезд». Его имя раскрыл ТНТ перед перезапуском музыкального проекта. В своем Telegram исполнитель сообщил, что генеральный директор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу.

«Ребята, сейчас я вас ошарашу. Уже совсем скоро на всех телеэкранах страны будет греметь „НОВАЯ ФАБРИКА ЗВЕЗД“! И я очень рад представить вам наставника этого долгожданного шоу на канале ТНТ... Им буду я», — написал певец.

По словам Жукова, когда проект впервые запустили, он стал настолько популярным и востребованным, что у группы «Руки Верх!» резко сократилось количество концертов и корпоративов. Тогда он всерьез задумался о том, стоит ли ему продолжать музыкальную карьеру.

«Поэтому, когда мне позвонила Тина Канделаки с предложением возглавить „Новую Фабрику звезд“, я сказал ей, что ненавижу „Фабрику“, потому что она едва не развалила когда-то „Руки Вверх!“», — сказал музыкант.

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