Отличившимся в операции по защите Донбасса военным вручили госнаграды

Раненые российские военнослужащие, отличившиеся в проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик получили государственные награды, пишет РИА Новости. Награды за отличие были вручены лично заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым.

Иванов, также от лица министра обороны РФ, выразил военнослужащим благодарность за самоотверженность и героизм. Награждение проходило в Военном клиническом госпитале Минобороны РФ в Подольске (Московская область). Военнослужащим были вручены медали «За отвагу».

Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Мы гордимся вами! Вы нужны нашей Родине! — сказал Иванов в процессе награждения участников боевых действий.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».