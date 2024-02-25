Отличившихся солдат группировки «Центр» наградили за взятие Авдеевки

Фото: Минобороны РФ

Начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Георгиевскими крестами, сообщили в Минобороны РФ. Во время церемонии генерал-лейтенант пожелал бойцам и их близким терпения, воли, успехов в тяжелом ратном деле, крепости духа и здоровья.

Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военнослужащих, особо отличившихся при выполнении задач в ходе операции по освобождению населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики, — говорится в заявлении.

Награжденный орденом Мужества заместитель командира роты с позывным Винни рассказал о взятии города под контроль. По его словам, перед российскими бойцами поставили определенную задачу.

Задача стояла перед нами — начать данный штурм с дачного поселка Милицейский. Дальше наступление развили и зашли непосредственно в город, — рассказал замком роты.

В День защитников Отечества глава МО России Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации. Во время церемонии он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач в ходе проведения СВО. Вручая ордена Мужества и медали «За отвагу», министр подчеркнул, что эти награды далеко не последние.