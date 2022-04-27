Открытое горение близ села Старая Нелидовка под Белгородом ликвидировано Губернатор Гладков: открытое горение близ села Старая Нелидовка под Белгородом ликвидировано

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытое горение в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области ликвидировано. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет, — написал Гладков.

Ранее он сообщал, что произошёл пожар на складе боеприпасов. Об этом ему сообщил глава Головинского сельского поселения Денис Золотухин.

Накануне, 26 апреля, губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Головчино, которое находится близ границы с Украиной. 25 апреля губернатор Гладков сообщил об обстреле села Нехотеевка с украинской стороны.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что в результате обстрела приграничного с Украиной села Журавлёвка ранения получили двое мирных жителей, мужчина и женщина. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Гладков из-за случившегося отменил командировку в Москву.

В связи с этими событиями глава региона продлил в Белгородской области до 10 мая срок действия «жёлтого» уровня террористической опасности. До этой же даты запрещено использование в регионе петард и фейерверков.