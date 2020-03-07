https://static.news.ru/photo/6a16f574-5ff1-11ea-9fa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Первый рельсовый автобус «Южной пригородной пассажирской компании» из Керчи в Анапу отправится по Крымскому мосту 7 марта. Время в пути составит два часа.

По будням состав будет делать два рейса, в пятницу и выходные дни — три. Автобус будет делать остановку на станции Тамань-Пассажирская, стоимость проезда от конечной до конечной — 439 рублей, передаёт РИА Новости.

"Такая связь двух регионов повышает мобильность в перемещении. Это касается и трудовой миграции — студенты ездят обучаться в Керчь, так как в Анапе нет таких учебных заведений. У нас есть потребность в перевозке студентов между Керчью и Анапой. То есть это устойчивая связь не только для отдыхающих, но и для тех людей, которые там живут, которые ездят на работу, учебу — сказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Как писал NEWS.ru ранее, новый российский мегапроект, которым является строительство скоростной трассы от Крымского моста до Краснодара, обойдётся российскому бюджету почти в 100 млрд рублей. Данная сумма потребуется на возведение дороги длиной 119 км. Первый участок в 68 км, который начнут строить со стороны моря, пройдёт от развязки Краснодар — Керчь и Новороссийск — Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск.