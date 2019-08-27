В подмосковном Жуковском открылся Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. В этом году в авиасалоне принимают участие более 800 компаний из 33 стран мира и будет представлено 210 воздушных судов. В день открытия МАКС посетили президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

В этом году в рамках лётной программы, которая пройдет в дни массового посещения с 30 августа по 1 сентября, запланированы выступления российских «Стрижей», «Русских витязей», «Соколов России», «Колибри», «Первого полета» и «Руси», а также латвийской Baltic Bees и литовской ANBO. Кроме того, в лётной программе будут участвовать исторические МиГ-3, МиГ-15 и Ил-2.