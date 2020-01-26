Аналитик из Финляндии нашёл взаимосвязь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства.
Эксперт утверждает, что отказ от соуса из яичных желтков у жителей больших российских городов связан не только со стремлением вести здоровый образ жизни, но и со снижением доходов. Последним он объясняет и недовольство россиян политической сферой.
По его мнению, роспуск правительства был инициирован для того, чтобы побороть неудовлетворённость в массах,
Как ранее писал NEWS.ru, 15 января 2020 года правительство России ушло в отставку. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.
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