https://static.news.ru/photo/5d66f15e-405b-11ea-98a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Аналитик из Финляндии нашёл взаимосвязь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства.

Эксперт утверждает, что отказ от соуса из яичных желтков у жителей больших российских городов связан не только со стремлением вести здоровый образ жизни, но и со снижением доходов. Последним он объясняет и недовольство россиян политической сферой.

По его мнению, роспуск правительства был инициирован для того, чтобы побороть неудовлетворённость в массах, передаёт Helsingin Sanomat.

Как ранее писал NEWS.ru, 15 января 2020 года правительство России ушло в отставку. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.