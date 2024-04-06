Отъезд из РФ, драки, наследство: как живут дети Жириновского

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Два года назад, 6 апреля 2022-го, не стало одного из самых ярких российских политиков Владимира Жириновского. Практически все свое наследство он оставил основанной им ЛДПР, при этом имея троих детей — законного сына и внебрачных сына и дочь. Что известно о наследниках Жириновского, как они живут сейчас, продолжают ли дело отца — в материале NEWS.ru.

Как живет сейчас старший сын Жириновского

Старший и единственный законный сын Владимира Жириновского Игорь родился 27 сентября 1972 года в браке политика с вирусологом кандидатом биологических наук Галиной Лебедевой. Он взял фамилию матери.

Лебедев окончил Московскую государственную юридическую академию. Он — кандидат социологических наук и доктор исторических наук. Диссертацию на тему «Эволюция идеологических основ и стратегии политических партий Российской Федерации в 1992–2003 гг.» Игорь защитил в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.

До начала политической карьеры сын Жириновского работал санитаром в детском отделении поликлиники, разнорабочим в кооперативе музыкально-технического обслуживания, лаборантом кафедры юридического факультета МГУ. В 1994 году он стал помощником отца в Госдуме, в 1997-м — специалистом-экспертом аппарата фракции ЛДПР в ГД, через год — советником министра труда и социального развития РФ.

С 1999 до 2021 год был депутатом Государственной думы III–VII созывов, с 2011-го — заместителем председателя парламента. В сентябре 2021 года Игорь Лебедев сообщил, что приостанавливает свою политическую деятельность. Он объяснил, что это решение обдумывалось «на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией».

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Заместитель председателя Госдумы РФ Владимир Жириновский (справа) и его сын Игорь Лебедев

СМИ писали, что Игорь оставил политику после ссоры с отцом, однако сам Лебедев это отрицал. «Никакого конфликта у меня с отцом не было и быть не могло. Жириновский был лидером, был руководителем партии, и все решения принимал он. Мы, все члены партии, эти решения исполняли. О каком конфликте может быть речь вообще?! Я просто решил закончить свою политическую деятельность и попробовать себя в другом деле. Это было наше общее согласованное решение», — заявлял Лебедев изданию KP.RU.

В мае 2022 СМИ писали, что сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество на Давид Александрович Гарсия. Утверждалось, что это связано с его переездом на ПМЖ в Испанию, где у его семьи якобы большое количество недвижимости и бизнес, однако Лебедев назвал эти слухи «полной чушью». Экс-депутат от ЛДПР Василий Власов также заявлял, что эти сообщения прессы — утка.

У старшего сына Жириновского есть семья: Игорь женат на Людмиле Лебедевой, у них трое сыновей, в том числе близнецы Александр и Сергей.

По информации из деклараций экс-депутата, он владел пятью квартирами в Москве. Одна — в Луковом переулке, площадью 173 кв. м; еще четыре — на Нежинской улице. Еще пять квартир по тому же адресу на Нежинской записаны на его мать Галину Лебедеву. Она более 20 лет была председателем местного ТСЖ «Городок надежный». В реестрах ЕГРЮЛ Лебедев не фигурирует.

Старший сын Владимира Жириновского не присутствовал на его похоронах, однако на могиле заметили венок с лентой, на которой было написано «Давай помиримся», якобы от Игоря. Где сейчас находится Лебедев — доподлинно неизвестно, политик перестал вести аккаунты в соцсетях.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Игорь Лебедев

Как живет младший сын Жириновского

Олег Эйдельштейн — внебрачный, но признанный сын Владимира Жириновского. Он родился 13 декабря 1986 года. Его мать — осетинка Жанна Газдарова, с которой лидер ЛДПР познакомился уже после развода. При рождении Олег был записан под фамилией Газдаров, но потом взял фамилию отца Жириновского — Эйдельштейн. Владимир Вольфович всегда участвовал в жизни сына, не скрывал его и представил широкой публике в телеэфире.

Олег окончил Московский государственный открытый университет и Дипломатическую академию МИД России, занимался бизнесом. По данным ЕГРЮЛ, в разное время он был учредителем компаний по переработке отходов, а также занимался строительством, рыболовством, торговлей электроэнергией; руководил организациями, оказывающими услуги бизнесу. На сегодня все фирмы, в работе которых он принимал участие, ликвидированы.

Также младший сын Жириновского вел политическую деятельность. В 2017 году он был советником в Смоленской областной администрации, выдвигал свою кандидатуру на пост в североосетинском парламенте, но не прошел в него; был членом регионального отделения ЛДПР.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Олег Эйдельштейн и Жанна Газдарова на церемонии прощания с Владимиром Жириновским, 2022 год

Несколько раз Олег Эйдельштейн упоминался в СМИ из-за участия в скандалах. Так, в апреле 2021 года Baza сообщила, что он подрался с сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом в аэропорту Внуково. По информации канала, сын экс-лидера ЛДПР был сильно пьян, оскорблял Битарова и его близких, первым замахнулся на него, но получил отпор.

Также в феврале 2023 года Олега задержали за потасовку в ресторане в центре Москвы и арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.

В августе 2023 года Эйдельштейн подал иск с требованием признать его родственную связь с Жириновским. В принятии заявления к производству было отказано, однако Олег обжаловал это решение, и оно было отменено апелляцией. Дальнейшего движения дело пока не получило.

В ходе ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Олег признался, что не считает Жириновского идеальным родителем. «Он не был лучшим отцом, лучшим дедом. Он был лучшим политиком», — заявил младший сын лидера ЛДПР.

По данным KP.RU, Эйдельштейну принадлежат два земельных участка площадью 2,5 гектара, восемь домов общей площадью больше 2200 кв. м, два гаража и хозяйственный блок в деревне Дарьино на Рублевке: раньше ими владел сам Жириновский, но в 2018-м продал сыну. Официально эта информация не подтверждена.

С 2011 года Эйдельштейн состоит в браке с Мадиной Батыровой, они воспитывают двух дочерей.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн на поминках по случаю 40 дней со смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского

Что известно о дочери Жириновского

Анастасия Боцан-Харченко (до замужества — Петрова) родилась в 1983 году. Хотя она и была внебрачным ребенком, Владимир Вольфович ее признал и дал ей свое отчество, а вот фамилию она выбрала мамину.

Дочь политика никогда не вела публичную жизнь, о себе рассказала лишь после смерти отца, побывав на передаче у Андрея Малахова. Она поделилась, что всегда знала, кто ее папа, могла обратиться к нему за помощью, но на людях звала по имени-отчеству.

Где училась и где работает Анастасия, неизвестно: в СМИ упоминалось, что она либо занимается наукой, либо трудится в МИД. Дочь Жириновского замужем, воспитывает двух дочерей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Боцан-Харченко (до замужества — Петрова) на церемонии прощания с Владимиром Жириновским, 2022 год

Кому еще и какое наследство оставил Жириновский

Так как с супругой экс-лидер ЛДПР развелся, его наследство после смерти должно перейти детям. По данным из последней декларации, в официальном имуществе у него значилась однокомнатная квартира площадью 38 кв. м, а доход в 2020 году составил 39 млн рублей.

При этом бывший депутат ЛДПР Василий Власов рассказывал изданию «МК», что Владимир Вольфович заранее распределил свое наследство следующим образом: партии он завещал 70%, Университету мировых цивилизаций, который основал в 1999 году, — 10%, а детям — остальные 20%.

«Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости — самую богатую и самую большую. Оставил около 2 млрд рублей», — поделился Власов.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Он заразился «омикрон»-штаммом коронавируса, врачи почти два месяца боролись за его жизнь. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с лидером ЛДПР пришли президент России Владимир Путин, близкие люди и коллеги Жириновского, а также его дети Олег и Анастасия.

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