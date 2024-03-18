Отель Ротару, жилье Зеленского и ждуны: мэр Ялты вспомнила события 2014-го

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Мэр Ялты Янина Павленко

16 марта исполнилось 10 лет со дня проведения референдума, по итогам которого Крым вошел в состав России. За прошедшие годы в регионе многое изменилось: появились новые объекты инфраструктуры, были запущены многочисленные социальные проекты, а украинское наследие в виде дворцов и бизнеса олигархов ушло в небытие. Корреспондент NEWS.ru побеседовал с главой администрации Ялты Яниной Павленко, которая вспомнила события 2014 года, объяснила, почему крымчане сделали выбор в пользу РФ и с какими вызовами республика сталкивается сегодня.

«Мы понимали, что второго шанса не будет»

— 16 марта — годовщина референдума о статусе Крыма. Какие у вас ощущения и воспоминания в связи с этой датой 10 лет спустя?

— Ярчайшие. Тогда я была депутатом Верховного совета Крыма и принимала активное участие во всех процессах. Самое яркое воспоминание — это принятие решения о том, что нам не по пути с людьми, незаконно пришедшими к власти на Украине. Были переживания, волнения, ведь мы как депутаты отвечаем за судьбы людей, которые нас выбирали. Но я на тот момент руководила достаточно крупным винодельческим предприятием «Новый Свет» и обсуждала все вопросы со своим коллективом, а также разговаривала с людьми. Так что это было не просто мое решение, а решение, поддержанное избирателями.

Был еще один яркий момент, запомнившийся мне на всю жизнь. Тогда мы, не имея вообще ничего, поехали во главе с Владимиром Андреевичем Константиновым и Сергеем Валерьевичем Аксеновым на двух автобусах на перекладных в Москву, где 18 марта состоялось торжественное подписание документов о принятии Крыма в состав России.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Подписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов

— Было ли у вас чувство страха? Тогда многие хотели войти в состав России, но боялись «поездов дружбы» и прочего.

— Первым серьезным ударом, когда стало ясно, что нас в Киеве никто не будет слышать, был расстрел наших ребят-омоновцев во время Майдана. Потом посыпались сумасшедшие угрозы: мол, мы сейчас приедем, разберемся с вами, вы, крымчане, со своим самоопределением стоите у нас поперек горла... Обстрел автобусов, которые уезжали с Майдана и ехали в Крым, запрет русского языка, на котором мы, а также жители Донецкой и Луганской народных республик исконно привыкли говорить, — все это было сигналом, что диалога не будет.

Затем произошло свержение Януковича. Мы жили спокойно, пока не начался этот беспредел: Запад вмешался в дела нашего государства и решил вести свою политику. Но это дало возможность крымчанам решить, каким они видят свое будущее.

Вы знаете наших лидеров: Сергея Аксенова, Владимира Константинова, это решительные люди. Сколько бы власть ни менялась в Крыму, они всегда были выдающимися политиками, всегда существовало движение за русский мир. По этой причине мы были уже сплоченной командой и доверяли друг другу. Мы понимали, что, если упустим эту возможность, второго шанса не будет. Но главную роль, конечно, сыграл Владимир Владимирович Путин, который понимал, что Крым бросить нельзя.

Затем состоялся референдум. Я увидела, как голосовали те, кого раньше нельзя было было заманить на выборы никакими коврижками и обещаниями светлого будущего. Это было такое чувство единения и абсолютного счастья, потому что мы понимали, что сейчас изменится жизнь. Она изменилась за 10 лет — сегодня это очевидно, потому что территория преображается. То, чего мы не видели десятки лет, начиная от газопровода и заканчивая объектами социальной инфраструктуры, садиками, а также школами, — это колоссально.

Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости Жители Симферополя на концерте «Крым-Весна», который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма. 2014 год

Надо сказать, что сегодня на Южном берегу Крыма (ЮБК) реализуются проекты, которые должны были осуществить еще с 1991 года. Речь идет как о социальных, так и об особых стратегических объектах — берегоукрепительных сооружениях, подпорных стенах, потому что Ялта — оползневая зона. 80% всех оползней на территории республики происходят на ЮБК. Всего этого не делали со времен СССР. Не строились пансионаты и санатории. Но за 10 лет Южный берег преобразился, как и весь Крым. Это видно невооруженным глазом.

Как меняется Крым

— В Ялте все меняется к лучшему. Даже дух — при нахождении города в составе Украины в нем была немного другая атмосфера.

— Мы постоянно за что-то боролись. В Киеве нас не слышали от слова «вообще», нам приходилось собираться, рисовать плакаты, транспаранты и требовать удовлетворения элементарных нужд, положенных населению по Конституции. А сегодня все наоборот. Благодаря нашему президенту в государстве создано столько возможностей — и для человека как единицы общества, и для развития среды в целом. Существует масса программ, и сегодня от муниципалитетов нужны только решительность и желание участвовать в этих программах, получать гранты и реализовывать проекты для развития территории. Без преувеличения скажу, что сегодня в Крыму Ялта, наверное, — самый активный участник всех федеральных программ.

Ярчайший пример — это грант, который мы получили по линии Министерства туризма на обустройство исторического центра Алупки и который хотим презентовать в ближайшие недели. В замечательной программе «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более сотни различных объектов благоустройства и наша красавица площадь Советская. Сегодня это наша гордость. К слову, когда мы занимались этим проектом, горожане негативно восприняли мысль о его реализации. Нас обвиняли в том, что мы хотим разрушить все, что создавалось во времена СССР, что мы посягнули на какие-то фундаментальные основы нашего города. Но насколько эта площадь полюбилась горожанам, не говоря уже о туристах!

— Как вы считаете, почему украинская власть постоянно спекулирует темой Крыма под любыми предлогами — начиная с крымских татар и заканчивая самим полуостровом? При этом Киев не вкладывал никакие средства в регион.

— Это регион с уникальным микроклиматом и лечебными свойствами. Благодаря климату именно Крым был выбран местом всех царских и императорских резиденций — вся знать селилась на его территории. Но главное значение имеет стратегическое местоположение полуострова, потому что здесь и Черное, и Азовское моря.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Вид на Ливадийский дворец (летняя резиденция последнего русского императора Николая II) в трех километрах к юго-западу от Ялты

Татарская история — спекулятивная. Безусловно, это большая боль — события, которые происходили в период депортации, невозможно оправдать. Но надо честно говорить, что не только крымские татары подпали под депортацию. Более двухсот национальностей были депортированы из Крыма. Да, основная масса — это крымские татары, причем люди, не имеющие вообще отношения к политике.

Неправильно говорить, что это спекуляции всего народа. Я бы привязала эту историю к фамилиям лидеров крымско-татарского движения в Крыму — это и Мустафа Джемилев, и Рефат Чубаров. Они заявляют в интервью о крымско-татарской автономии — получается подмена понятий. Согласно их идеям, полуостров должен принадлежать только татарам, а куда же мы — русские, украинцы?

Они идут тем же путем, который история уже прошла, это путь в никуда. В Крыму всегда все народы жили в мире. Корни истории с крымско-татарским народом надо искать в лидерах, которые десятки лет были при власти в регионе и, уже эмигрировав, озвучивают грандиозные новые идеи. Для нас совершенно не секрет, что иностранные государства спонсировали деятельность «Меджлиса» (организация признана экстремистской и запрещена в России. — NEWS.ru).

Михаил Горбачев когда-то подписал документ о том, чтобы татары вернулись на свои исконные территории. Сейчас Ялта ждет генеральный план. Мы полностью закроем все вопросы предоставления земельных участков крымско-татарскому населению на Южном берегу Крыма и снимем этот вопрос с повестки дня. По этой причине я считаю, что данная история существует лишь для политиков, которые пытаются решать на ее фоне какие-то иные вопросы.

Фото: В.Маевский/РИА Новости Украинская ССР. Крымская область. В 1988 году началось массовое возвращение из мест депортации крымских татар

Национализация во благо

— Всех очень сильно интересует тема квартиры Владимира Зеленского и отеля Софии Ротару в Крыму. Почему Зеленский так долго не продавал имущество в регионе?

— Я лично ездила в дом, где находится квартира, общалась с председателем и с соседями. Это элитный дом, с другой стороны дороги от него — территория Ливадийского дворца. Мало того что Зеленский не продавал жилье все эти годы — он за него еще и наперед передавал денежные средства, оплачивал коммунальные услуги, даже задолженности не было, делал ремонт. Конечно, позиция очень странная — он не признает Крым территорией России, но коммунальные услуги исправно 10 лет оплачиваются российскому предприятию, зарегистрированному в Крыму.

— Почему было принято решение национализировать квартиру?

— Это абсолютно справедливое решение. У украинских олигархов было в регионе множество даже не домов, а дворцов. В то время, когда мы поднимаем за федеральные и республиканские деньги все, что при Украине было просто положено на лопатки, люди, которые имеют к этому прямое отношение, владеют дворцами и квартирами. Это ненормально.

Заметьте, средства, которые выручены от продажи таких активов, никто не забирает. Если имущество необходимо оставить в интересах горожан, то оно передается городу. Если не нужно — продается, а деньги идут на благие цели — поддержку наших воинов, строительство школ, садов, а также на социальные объекты.

Сейчас, например, должно состояться голосование о том, что территорию национализированного пивзавода «Джолита» передают городу под строительство новой современной школы, в том числе с классами для особенных деток. К слову, за 10 лет в Ялте мы полностью закрыли очередь в детские сады, активно занимаемся яслями. Вводим уникальный объект — трехэтажный детский сад с лифтами, с доступной инклюзивной средой для деток-инвалидов. Он единственный такой в Крыму, мы его откроем буквально через пару месяцев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского

— Что было дальше с квартирой Зеленского? Как ее продали? За сколько?

— Задорого. Это доступная информация, она есть в официальных источниках.

— Я читала, что деньги направили на нужды СВО.

— Да, все верно.

— С той стороны никак не выходили на вас?

— Нет. У них ко мне особая любовь. После того как на меня организовали покушение, я повесила баннер на здании администрации с фразой Владимира Путина, что мы ответим всем врагам на любой вызов и победим. По этой причине они понимают, что со мной никак не получится договориться. Моя позиция прозрачна, я ее везде декларирую в социальных сетях.

Они поступили незаконно, когда свергли Януковича. Хороший он был или плохой — каждый сам дает свою оценку ему как человеку и как президенту. Вопрос в том, что переворот на Украине был антиконституционным. Теперь они обвиняют нас, крымчан, в том, что мы поступили неконституционно. Извините, вы первые определили правила игры. По этой причине мировое сообщество занимает странную позицию, считая, что свержение действующей власти в 2014 году — это законно и справедливо, а всенародный выбор крымчан антиконституционен.

Мы гордимся тем, что сделали. Мы считаем, что восстановили историческую справедливость. У нас не было никакого желания отделяться в отдельное государство — мы сразу знали, что хотим вернуться в Россию. При этом никто из нас не предавал Украину. Я украинка и продолжаю ее любить, никто эту любовь у меня не отберет.

Но, к сожалению, боль в моем сердце из-за всего того, что произошло с этой некогда цветущей, замечательной страной, с прекрасными людьми, тоже останется навсегда — до того момента, пока мы не воссоединимся с нашими братьями. Наверное, сегодня главная цель СВО — это очистить территорию Украины от всей этой нечисти, которая там процветает, и вернуть любовь, мир, дружбу, а также согласие между нашими народами, потому что мы братья.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дом в Ялте, где находится бывшая квартира президента Украины Владимира Зеленского

Женские истории Ялты

— Вспомним нашу знаменитость Софию Ротару. Что с ее отелем? Он же был одним из самых дорогих в Крыму.

— Отель [«Вилла София»] давно уже не работает. Была и есть инициатива о том, чтобы национализировать этот объект. Был запрос о том, чтобы лишить Ротару звания почетного жителя Ялты. Сейчас мы рассматриваем этот вопрос. Ротару жила в Ялте в тот момент, когда принималось решение [о присвоении ей этого статуса]. Сейчас городской совет занимается написанием нового положения о почетных жителях.

К слову, в этот список входит гражданин Германии Жерар Эль, которому 90 лет. Вопреки давлению, которое сегодня на него оказывают в ФРГ, он повсеместно оказывает колоссальную поддержку Ялте статьями в газетах и своими заявлениями. Что бы ни происходило вокруг, Эль поддерживает нас.

Вопреки всему мы сохраняем крепкие отношения со всеми городами, с которыми дружим. Сегодня наступило такое время, когда государственная дипломатия в традиционном понимании не работает. Мы видим, что не всегда политикам и чиновникам удается договориться. Но я глубоко убеждена, что наступило время народной и межмуниципальной дипломатии, ведь очень часто мнение жителей городов отличается от мнения чиновников, которые руководят государствами. По этой причине мы активно наращиваем дружеские связи именно на этом уровне.

Фото: NEWS.ru Дом певицы Софии Ротару в Ялте

— Были истории, когда к вам приезжали гости, а потом получали какие-то угрозы.

— Да, это было. Например, для экс-премьера Италии Сильвио Берлускони я стала самой дорогой женщиной в жизни. Когда я руководила винзаводом «Массандра», Владимир Путин привез его на экскурсионную дегустацию. Он его очень уважал, они были большие друзья. Это было очень хорошо видно. Когда два гостя появились, мое внимание, конечно, было обращено к Владимиру Владимировичу, которого я видела живьем первый раз. Я начала обращаться к нему, а он мне сказал: «У нас есть с вами гость, поэтому все внимание ему».

Спустя года два один наш общий знакомый приехал и сказал: «Я вчера пил кофе с Сильвио, и он передавал вам огромный привет, заявил, что вы самая дорогая женщина в его жизни». Я была ошеломлена — почему он так сказал? Оказалось, что за посещение Крыма и винзавода Берлускони пришлось заплатить огромный штраф.

О братстве, Западе и «ждунах»

— Вы все-таки считаете, что украинцы и русские — это один народ или братские народы?

— Я думаю, что мы единый, неделимый народ. Бывает, что в семье ссорятся брат и сестра. Вот и у нас точно так же. Мы одна семья, это однозначно. Жаль только, что мы сами позволили, живя на Украине, западным чужакам действовать на нашей территории как у себя дома.

Кстати, еще во время работы в Судаке, будучи директором «Нового Света», я получила письмо от USАID (Агентство США по международному развитию. — NEWS.ru), причем присланное главой администрации Судака, с просьбой предоставить информацию о численности персонала, производственных запасах, а также о планах развития предприятия. Я приехала к главе администрации и спросила у него, для чего это нужно USАID. «Это нам хотят помочь нарисовать план развития Судакского региона», — ответил он.

Но послушайте, где американские фонды, а где планы нашего региона? Они уже тогда собирали информацию, и власть где-то неосознанно, где-то сознательно помогала Западу формировать эти точки, которые потом явились триггерами всех предстоящих процессов.

— Тем не менее именно крымчане никогда не давали американцам зайти сюда.

— Опять же, возвращаемся к истории — Варшавский договор, обещание НАТО не расширяться на восток. И что же происходит? Поднимается вопрос о размещении баз Альянса у нас, на территории Крыма. Мы прекрасно понимали, к чему это приведет. Появились вещи, которые уже наболели, — размещение баз НАТО, попытки лишить нас возможности говорить на родном русском языке и многое другое. Все это способствовало дальнейшим событиям.

— Я могу сказать, что в России радовались воссоединению не меньше, чем крымчане. Может быть, даже больше.

— Крым — Россия, так же как Харьков, Днепропетровск, Николаев, Херсон, Одесса и Киев. То, что сегодня на Украине переписали учебники истории по западным технологиям, перевернули все факты, пытаются нас, членов одной семьи, превратить во врагов, — это временно. Наш президент четко и последовательно ведет политику на возвращение исконно русских территорий.

Сегодня, наверное, у каждого второго крымчанина есть родственники на Украине. Очень много людей ждут, чтобы мы воссоединили эти территории с Россией. Они искренне хотят быть с нами, поскольку понимают, что так называемое окно в Европу — это фикция. Украинцы радовались, что их ждут в Европе как полноценных членов семьи и товарищей, но посмотрите на факты. Сегодня уже очень многие не могут найти работу, все пособия поурезали, им говорят: «Ребята, вы никому не нужны».

— Я пообщалась с крымчанами, и мне сказали, что 15% населения в регионе — это «ждуны», которые думают, что вернутся прежние времена, когда не исполнялись законы, не платились налоги и так далее. Их все это, видимо, устраивало, а то, что есть сейчас, — нет.

— Такие люди однозначно есть, и многие из них — это завербованные сотрудники спецслужб, украинских или западных, которых оставили специально для того, чтобы участвовать в различных диверсионных мероприятиях. Им не за что зацепиться в прошлом, потому что ничего хорошего не было. Да, раньше можно было не платить налоги. Раньше можно было застроить халабудами весь ЮБК, лежать на пляже и вообще ничего не делать, за взятку решить любой вопрос — вот по этим временам и скучают. Слава богу, таких людей мало.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Участники митинга украинских активистов против проведения референдума в Крыму у памятника Ленину в Симферополе

Возможность помочь каждому

— Вы не жалеете, что стали мэром Ялты? Вам ведь тоже хорошо досталось из-за тех же наводнений.

— Во-первых, я работаю в команде Аксенова уже очень давно, и предложение возглавить город за весь период, что мы в России, было уже третьим. Для меня это было уже очень серьезно. Во-вторых, как человек, который любит масштабные задачи, я уже видела свое развитие где-то на другом поприще. Когда мне предложили занять этот пост, я восприняла это с благодарностью. Я — ялтинка, очень люблю этот город, мои родители — известные в Ялте педагоги, которые воспитали не одно поколение жителей. Это был вызов, который я приняла и ни одного раза не пожалела об этом.

Глава республики всегда ставит архисложные задачи. Их всегда много, все они амбициозные: сделать город самым чистым, обеспечить всех местами в школах, детсадах и так далее. Я вижу здесь результат своего труда — это возможность помогать каждому, причем за счет возможностей, которые государство для этого создало. Мы никогда такого в жизни раньше не видели. Мечты сбываются. Ялта преображается, и я искренне радуюсь, когда хожу по городу и слышу благодарность от горожан. Но работы впереди еще много, безусловно.

— Чего бы вы хотели для Ялты в данный момент? Чего здесь не хватает?

— Есть несколько направлений. Первое — это комфортная среда для горожан. Для меня, дочери педагогов, дело чести — построить школы на Тимирязева, где 40 лет целый микрорайон жил без школы. Построить новый научно-образовательный кластер — это проект, который реализуется Министерством науки совместно с нами и «Сбером». Построить школу для особенных деток на месте пивзавода, полностью закрыть все вопросы с доступностью школ.

Кроме того, сегодня нам очень сильно не хватает инклюзивной среды. Все последние проекты приспособлены для инвалидов, а что касается украинского наследия — ничего не предусмотрено. Вместе с городским активистом Анной Коробейниковой мы поставили перед собой задачу в ближайшие годы сделать всю инфраструктуру доступной для инвалидов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ялта, Крым

Вторая задача — вернуть Ялте звание главной здравницы, не застраивать побережье апартаментами и прочими коробками, а развивать именно курортно-санаторную деятельность. Кроме того, нужно придать городу статус южной культурной столицы России. Сегодня для этого есть все возможности. База создана природой и нашими предками, которые закладывали уникальные дворцово-парковые ансамбли. Нам необходимо очистить все это от архитектурного мусора, вернуть памятникам культурного наследия их первозданный вид, поддерживать их в исправном состоянии.

— На фоне последних новостей о том, что немецкие офицеры обсуждали подрыв Крымского моста, и атак беспилотников будет ли туристический сезон? Бронируют ли сейчас отели?

— Собака, которая лает, как правило, не кусается. Все заявления, которые они делают, не сорвут наши планы, мы им не позволим. Сегодня жители России, в том числе Крыма как никогда едины в одном — желании скорейшей победы в СВО, отстаивании наших территорий и интересов наших братьев. Мы себя защитим, всегда. По этой причине все угрозы, которые направлены на психологическое воздействие на население, не работают. Это подтверждается отсутствием миграции населения с полуострова. Напротив, у нас наблюдается приток огромного количества людей. Прирост в школах и садиках в нашем городе составил за последние два года порядка 20%.

Курортный сезон состоится в любом случае, потому что Крым любят. Сегодня у нас безопасно — наша армия стоит на страже наших интересов. На мартовские праздники — 6, 7 и 8-го числа — у нас было 92% заполняемости. Мы ждем хороший курортный сезон, а всем врагам ответим соответствующим образом. У нас боевой и решительный настрой.

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