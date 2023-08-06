Отдых на Алтае в 2023 году: какие цены, куда поехать, где остановиться Какие плюсы и минусы Алтая назвали российские туристы

Фото: shutterstock.com

Республика Алтай — одно из традиционных туристических мест России. Путешественники отдают должное неповторимой природе региона, наперебой советуют места для посещения и высказывают сожаление из-за активной застройки отелями, которая постепенно вытесняет бюджетные кемпинги. NEWS.ru изучил отзывы побывавших на Алтае туристов, которые рассказывают, куда лучше съездить и где остановиться.

Что нравится туристам на Алтае

Пользователь Papazol777 на форуме Otzovik написал, что увидел на Алтае самую красивую в своей жизни природу.

«Нашли место для ночлега. Расположились у реки. Река быстрая, шум стоит. Ощущение, что по камням стучат кувалдой. За два дня пребывания понравились рассветы, местность, пляж», — рассказал он.

«Самое яркое впечатление. Озеро, где погода за один день менялась несколько раз — от жары до холодного пронизывающего ветра. Вывод: кто хочет сплавляться по реке — вам сюда. Кто хочет два дня идти к красивому водопаду — вам сюда. Кто хочет увидеть разную погоду у озера — вам сюда», — отметил турист.

Пользователь Kazuwka также отметила на форуме Otzovik, что Алтай — это одно из красивейших мест в России.

«Край действительно впечатляет своей красотой: разнообразие ландшафтов, растительности, ленточный бор, простор, чистый воздух. Всем советую побывать обязательно», — написала туристка.

Юзер OJIEG_X рассказал на сайте Tripadvisor, что долину Кызыл-Чин называют «Марсом» или «Марсианскими горами» за отсутствие растительности и яркие желто-красные оттенки почвы.

Фото: Андрей Каспришин/РИА Новости Долина Кызыл-Чин

«Красный оттенок появился из-за содержащихся в местных породах оксида железа. Пейзаж действительно необычный. Можно сделать очень красивые фото. Советую носить удобную обувь (не шлепки), местность гористая. Добирались до „Марса“ мы на местной уазовской буханке, но дорогу в принципе осилит и обычная машина, пыльно только очень», — подчеркнул он.

Пользователь Yulia T написала на сайте Tripadvisor, что ей очень понравился 12-дневный тур «Золотое кольцо Алтая».

«Понравилось в путешествии всё. Тур позволил ощутить всю многогранность республики, её самобытность. Озера, пустыни, снега, пышная зелень, всему нашлось место. Размещение было в двухместных номерах, чисто, аккуратно, турбазы новые. Люди в группе подобрались интересные, веселые, смеялись на протяжении всего пути», — рассказала девушка.

Что не понравилось туристам на Алтае

Пользователя Papazol777 смутило, что на Алтае переменчивая погода и неустойчивая мобильная связь: «Проехали ещё 700 км. И оказались на другой стороне Алтая. Минус — связи нет от слова совсем. Даже местная симка не спасла».

Путешественник vandal331 пожаловался, что берега Бирюзовой Катуни (комплекс природного и экстремального туризма, расположенный на берегу горной реки Катунь. — NEWS.ru) застраиваются отелями и постепенно вытесняют более дешевый вид отдыха — кемпинг.

«Очень жаль... Похоже, эра кемпингов на Бирюзовой Катуни заканчивается... Берега застраиваются дорогими отелями, подходов к реке с каждым годом все меньше. В этом году все кемпинговые туалеты снесли. Недорогой отдых в палатке вытесняется дорогим бизнес-классом, который большинству не по карману», — возмутился турист.

В то же время пользователь Papazol777 высказал мнение, что, кроме природных достопримечательностей, региону удивить нечем.

«В остальном смотреть больше нечего от слова совсем. Мы были на трёх перевалах, смотрели в дороге красивые пейзажи, но второй раз не тянет», — считает турист.

Пользователь Аноним4788564 написала, что отдыхала на Алтае в курортном селе Манжерок. Девушка осталась недовольна высокими ценами.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Всесезонный курорт Манжерок в Республике Алтай

«Везде — плати! Проехал 5 км — 300 рублей, 30 км — тысяча! Что ни спросишь — никто ничего не знает, прямо „партизаны“ какие-то. Нет ни маршруток, ни автобусов! Если ты без машины, то сиди на одном месте, иначе без штанов останешься! Много говорим о развитии отечественного туризма, а на деле — дешевле за границу съездить, чем по стране путешествовать», — написала туристка.

Какие музеи Алтая рекомендуют туристы

Туристка с ником Селебрити2022 написала на форуме Otzovik, что ей очень понравился местный «Музей шоколада», где, по ее словам, продаются настоящие шедевры.

«Музей находится на строящемся курорте „Белокуриха-2“. Дорога идёт по серпантину. Доехать нужно до стартовой площадки курорта (здесь находится первый арт-объект „Стул“). Затем поворот налево, на грунтовую дорогу. Двигаясь по ней, примерно через 300 метров по левую сторону вы увидите Музей шоколада. Немного истории: основателем этого музея был Владимир Войчишин. Он принял решение создать скульптуру из тёмного шоколада. Все, что находится в этом домике, а домик выглядит словно пряничный, изготавливалось вручную из шоколада», — восхитилась женщина.

Туристка добавила, что все гости музея «застыли в изумлении» после рассказов продавцов об истории шоколада и способах его изготовления.

«Каждый из нас прикупил для себя шоколадную статуэтку на память! Такого никто и никогда, конечно же, не видел», — отметила она.

Селебрити2022 также обратила внимание на историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода».

«Насладившись красотами, мы решили посетить площадку историко-архитектурного комплекса „Андреевская слобода“, дом купца Андреева. В этом доме можно пообедать, а можно просто погулять. Вся утварь XIX века была реконструирована», — добавила она.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Скульптура «Байкерский топор» возле автомобильной дороги, ведущей в туристический кластер «Белокуриха-2» в Алтайском крае

Пользователь Vlada S написала на сайте Tripadvisor, что заехала посмотреть на Дом-музей алтайского сказителя Н. У. Улагашева.

«Музей находится по пути из Горно-Алтайска на Телецкое. Сам зал сказителя не очень большой. Рассказали его биографию, интересная судьба. Во втором зале — охотничья экспозиция и небольшой этно-музей», — отметила туристка.

Светлана и Андрей поделились, что остались в восторге от этно-музея «Алта».

«Искали, что бы еще посмотреть в Артыбаше, наткнулись на две юрты, с виду не похожие на что-то интересное. Решили все-таки посетить данное место», — рассказали они.

По словам туристов, в музее их встретила «очень красивая алтайская девушка» по имени Сынару.

«Это просто чудо какое-то. Два часа увлеченного рассказа о жизни, быте и традициях алтайцев пролетели как одно мгновение. Она рассказала и показала вещи и предметы, угостила приготовленными ею же вкусностями. Спасибо, Сынару, желаем удачи и процветания! Всем рекомендуем посетить этот алтайский музей!» — посоветовали Светлана и Андрей.

Сколько стоят билеты до Алтая

Билеты на прямые авиарейсы из Москвы в Горно-Алтайск стоят около 16–17 тыс. рублей. Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и столицей Республики Алтай отсутствует — ближайшая железнодорожная станция в городе Бийске. Из Москвы поезд туда идет 2 дня 14 часов и стоит от 6,2 до 7, 4 тыс. рублей. Из Бийска до Горно-Алтайска можно добраться на автобусе примерно за 370 рублей.

Многие туристы, судя по отзывам, выбирают другой путь через Новосибирск. Долететь из Москвы можно за 6,5–12 тыс. рублей на одного человека. Цена железнодорожного билета составит от 8,5 до 13 тыс. рублей. На маршрутном автобусе от Новосибирска до Горно-Алтайска можно доехать за 2 тыс. рублей, на поезде — в диапазоне от 1,7 до 4 тыс. рублей.

Какие отели на Алтае советуют туристы

Гостевой дом «Улей», который часто рекомендуют туристы, находится в поселке Белокуриха. Цена за двухместный номер — от 800 до 2000 тысяч рублей за сутки. Рейтинг отеля на сайте 101Hotels.com составляет 9,1 балла.

Пользователь Маргарита из Москвы написала, что гостевой дом очень уютный, а персонал вежливый.

«Если важен комфорт номеров, то на втором этаже очень уютные номера. На третьем этаже тоже все хорошо, но номера проще. Персонал вежливый: поговорить можно — и посоветуют, и помогут. Уютное кафе в отеле. Мы, правда, только завтракали, но всё было на высоте и вкусно! Спасибо большое за домашнюю обстановку и комфорт! Советуем!» — отметила она.

Из минусов девушка выделила расположение отеля.

«Расположен отель в стороне от центральной части города. Нам было не очень удобно, так как мы приехали не на машине. Вообще, в центр ходит маршрутка, но мы её ни разу не увидели. Поэтому передвижение или на такси, или пешочком, что вполне подходит для активного отдыха», — добавила она.

Фото: shutterstock.com

Отель «Гранд Алтай», который также отмечают туристы в отзывах, расположен в горной местности Горно-Алтайска. Цена за двухместный номер — 5300 рублей за сутки. Рейтинг отеля на сайте 101Hotels.com составляет 9,3 балла.

Пользователь Анастасия из Санкт-Петербурга осталась довольна гостиницей.

«Номер чистый, комфортный, светлый. Предоставляется три полотенца, тапочки, халат. В номере есть фен, утюг с гладильной доской. Очень понравилось, что душевая кабина в номере работает и переключается на все режимы. Кабинка достаточно просторная. Завтрак на выбор, можно выбрать из двух вариантов. Выбор предоставляется накануне. Приносят в номер», — отметила она.

Правда, девушка осталась недовольна шумом, который доносился со стороны соседней стройки.

«Из-за идущей рядом с отелем стройки шумно и пыльно. Гостиница расположена рядом с дорогой, при открытом окне шумно. Спасает наличие кондиционера в номере», — добавила она.

«Кедровый Дом Кочиевских» — мини-отель в Горно-Алтайске, который также нередко рекомендуют в отзывах. Цена за двухместный номер — от трех до четырех тысяч рублей за сутки. Рейтинг отеля на сайте 101Hotels.com составляет 9,1 балла.

Наталья из Санкт-Петербурга назвала отдых в этом отеле «выгодным и полезным».

«Только здесь мне нравился отдых, который полезен, выгоден и невероятно красив. Я каждый раз удивляюсь приветливости персонала отеля и уровню обслуживания», — восхитилась туристка.

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