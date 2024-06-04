Отделения ВТБ появятся в новых регионах России Костин анонсировал открытие офисов ВТБ в Луганске, Донецке и Мариуполе

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Офисы ВТБ планируют открыть в новых российских городах, сообщил председатель правления банка Андрей Костин. Так, в июле два новых отделения появятся в Луганске, а до конца года — в Донецке и Мариуполе.

ВТБ там, где наш клиент. Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе, — уточнил Костин.

Председатель добавил, что офисы будут работать для розничных клиентов, а также для малого и среднего бизнеса. В настоящий момент офисная сеть банка охватывает 58 млн человек.

Ранее Андрей Костин сообщил, что не видит оснований для повышения ключевой ставки ЦБ России. При этом он подчеркнул, что не станет пытаться предсказать решение совета директоров регулятора по этому вопросу.

Председатель правления ВТБ признался, что даже в двузначной инфляции он проблем не видит, потому что при ней ранее наблюдался неплохой экономический рост. Он также пошутил, что среди принимающих решение по ставке есть много женщин, которые могут руководствоваться другой логикой.