Полицейские погибли от украинских снарядов: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Четверо полицейских погибли в результате обстрела села Юбилейного в Херсонской области. В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции. В Воронеже россиянин по заданию украинских кураторов собирался взорвать военкомат. А в запорожском городе Пологи удару подвергся частный сектор. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ ударили по жилым домам в Запорожье

Украинские войска нанесли ракетный удар по Пологам в Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, зафиксировано пять прилетов по городу.

«Нацисты атаковали частный сектор города — улицы Толстого, Запорожскую, Грибоедова и Осипенко. Одна из пяти ракет не взорвалась. На месте ее обнаружения будут работать саперы», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Фото: МО Украины

В результате обстрела один дом оказался полностью разрушен, еще 11 домов — повреждены. По словам Рогова, местная жительница получила тяжелые ранения. Следственный комитет РФ сообщает еще как минимум об одном пострадавшем.

В минувшие сутки ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты региона из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, ударам подверглись Копани, Новопрокоповка, Новопокровка и Новофедоровка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мужчина планировал теракт на железнодорожной станции в Москве

29 ноября сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину, который планировал теракт на железнодорожной станции. Подозреваемый собирался взорвать цистерну с горюче-смазочными материалами.

По данным правоохранителей, мужчина сначала забрал взрывное вещество из схрона в одном из московских лесопарков, а затем прибыл в ЮЗАО, где достал из другого тайника детонатор. После этого мужчину схватили силовики.

Установлено, что злоумышленник действовал за вознаграждение по инструкции «неустановленного соучастника». В ходе допроса он рассказал, что после теракта некий сотрудник иностранных спецслужб обещал вывезти его на Украину.

Ракета попала по отделу полиции в Херсонской области

Накануне ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS село Юбилейное в Херсонской области. Одна из ракет попала по зданию, в котором временно размещался отдел МВД РФ.

Как утверждает Telegram-канал Mash, в результате погибли четверо полицейских. Еще 17 получили ранения, большинству помощь оказали на месте, пятерым потребовалась госпитализация. Также пострадали шесть служебных автомобилей.

Минобороны информацию об атаке и жертвах среди сотрудников полиции не комментировало.

В Воронеже предотвратили поджог военкомата

Накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Воронежа. Его планировал совершить россиянин 1986 года рождения, завербованный украинской террористической организацией.

По заданию кураторов мужчина должен был подорвать самодельное взрывное устройство на территории комиссариата. Затем он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Дома у задержанного силовики нашли переписку с украинскими вербовщиками и материалы для изготовления СВУ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Беспилотник сбили под Ростовом

Украинский беспилотник самолетного типа сбили накануне днем над Ростовской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. Как уточнил губернатор региона Василий Голубев, в результате падения его обломков никто не пострадал, обошлось без разрушений.

«Сегодня в небе над Ростовской областью системы ПВО успешно отработали по вражескому БПЛА. Последствий на земле не зафиксировано», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

49 снарядов выпустили ВСУ по Донбассу

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 15 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 38).

Ударам подверглись районы Донецка и Горловки. В этих населенных пунктах повреждения получили четыре жилых дома. В Горловке у одной из местных школ оказались выбиты стекла.

Фото: МО Украины

За последние сутки на Донецком направлении ВСУ совершили десять артиллерийских обстрелов. На Горловском направлении — пять артобстрелов. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 49 снарядов.

Украинского агента задержали в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона, который собирал сведения о российских военных объектах. В его отношении возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, мужчина по заданию спецслужб Украины отслеживал передвижения Росгвардии, собирал данные об оборонительных сооружениях на территории региона.

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области один снаряд

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области всего один снаряд, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Прилет зафиксировали в селе Щетиновка. Никто из местных жителей не пострадал, обошлось без разрушений.

Между тем российское военное ведомство сообщило, что в ночь на 30 ноября средства ПВО сбили над Белгородчиной один украинский БПЛА самолетного типа.

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