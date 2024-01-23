«Отцовство в почете»: в ГД поддержали слова патриарха Кирилла о мобилизации Депутат Кузнецов выступил за освобождение отцов с тремя детьми от мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Отцовство и отцовское воспитание должно быть в почете, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, комментируя предложение патриарха Кирилла не призывать на службу в мирное время мужчин, имеющих трех и более детей. Депутат напомнил, что в древней Спарте мужчина с тремя детьми освобождался от несения сторожевой службы, а отец пятерых — от всех государственных повинностей.

Очень поддерживаю точку зрения патриарха Кирилла. Отцовство и отцовское воспитание должно быть в почете. Например, в древней Спарте отец, имевший троих детей, освобождался от несения сторожевой службы, а отец пятерых вообще от всех государственных повинностей, — сказал Кузнецов.

Ранее патриарх Кирилл предложил расширить круг граждан, которые не подлежат мобилизации. Предстоятель, в частности, призвал на федеральном уровне запретить в мирное время призывать на службу отцов, имеющих трех и более детей. По его словам, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. Также патриарх, выступая на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы, заявил, что России нужно принять экстраординарные меры в сфере демографии для «умножения народа», чтобы оставаться великой державой.