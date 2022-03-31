Отчисленные из зарубежных вузов студенты смогут бесплатно учиться в России

Российские студенты, отчисленные из зарубежных вузов и столкнувшиеся с ущемлением своих прав, смогут продолжить учиться в ведущих университетах России на бесплатной основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно, — сказано в сообщении.

Ведомство обозначило ряд вузов, готовых принять российских студентов из-за рубежа. Среди них Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Московский инженерно-физический институт и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие.

Тем временем иностранные студенты начали покидать российские вузы. Такие сигналы приходят из учебных заведений со всей страны. Эксперты говорят о тревожной тенденции — вместе со студентами университеты теряют и внушительную долю финансирования. Специалисты утверждают: игнорировать тренд нельзя, система образования сегодня нуждается в экстренных мерах.