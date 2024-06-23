Отбывающий срок за шпионаж Уилан потребовал вернуть его домой Уилан потребовал от Госдепа США решительных действий для его освобождения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американец Пол Уилан, отбывающий срок в Мордовии за шпионаж, в телефонном интервью CNN призвал Госдеп США предпринять «решительные действия» для освобождения его и арестованного по той же статье в России журналиста WSJ Эвана Гершковича. Экс-морпеха задержали в Москве в 2018 году и в 2020 году приговорили к 16 годам в колонии строгого режима.

Бывший военный посетовал, что находится в колонии уже более 2 тысяч дней. Пол Уилан отметил, что степень бакалавра в университете люди получают за четыре года. Он назвал проведенные в колонии почти 5,5 лет невероятным сроком. Уилан сообщил, что в колонии трудится на швейной фабрике. Представитель Госдепартамента заявил CNN, что «2 тысячи дней — это слишком долго», и «наши сердца» сочувствуют Полу и его семье.

США должны пойти и сделать что-нибудь — заполнить Гуантанамо российскими чиновниками, арестовать российских шпионов, — сказал Уилан.

Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов пообещал, что Белый дом делает все возможное для возвращения на родину американского журналиста Эвана Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже. Он также отметил, что администрация прилагает усилия, чтобы освободить осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий. Сейчас он содержится в московском СИЗО «Лефортово».