От Вермахта до ВСУ: что за село Липцы под Харьковом, откуда сбили Ил-76

Фото: t.me/sledcom_press

Зенитный ракетный комплекс, из которого поразили самолет Ил-76 под Белгородом, располагался в селе Липцы Харьковской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Что известно о селе Липцы, где оно располагается, были ли там ВС РФ?

Откуда сбили Ил-76

В Telegram-канале СКР 26 января сообщили, что следователи установили место размещения зенитно-ракетного вооружения, из которого был выпущен снаряд, сбивший самолет Ил-76 в Белгородской области.

«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области», — отмечается в сообщении ведомства.

Фото: МО Украины

Где располагается село Липцы, история

Первое упоминание о Липцах датировано 1660 годом, который и считается датой основания села. Тогда она было населено крестьянами с Приднепровья.

Согласно «Ведомости, из каких именно городов и уездов Харьковское наместничество составлено и сколько было в них душ на 1779 год», в селе проживали: 1431 «войсковой обыватель», 48 цыган, 136 «владельческих подданных мелкопоместных помещиков» и 13 «однодворцев» поручика Петра Черняка. В том году данное село было вторым по размеру населенным пунктом Харьковского уезда, уступая только войсковой слободе Деркачи.

С 1923 года и до начала Великой Отечественной войны (ВОВ) село являлось центром Липцевского района Харьковской области. В 1940 году в поселке были 1055 дворов, три ветряные мельницы, бойня и Липцевский районный совет. По состоянию на 2001 год население Липцов составляло 4182 человека.

Во времена Великой Отечественной войны на территории населенного пункта велись кровопролитные бои, Вермахт и Красная армия брали Липцы под контроль по два раза. 10 августа 1943 года село было окончательно освобождено.

В середине августа 1943 года при освобождении Харькова от немецкой оккупации в Липцах находился штаб 69-й армии Степного фронта Красной армии под командованием Василия Крюченкина. В годы ВОВ более 500 жителей села воевали на фронтах в рядах советских войск.

Что было с Липцами после начала СВО

24 февраля 2022 бойцы ВС РФ взяли Липцы под контроль, как и ряд других населенных пунктов Харьковской области. После этого село начало подвергаться обстрелам со стороны украинских войск.

«Харьковская область, село Липцы. Находится в тылу ВС РФ. В 11 часов ночи ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку, хотя в нем техники и военных не было», — писал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале 25 февраля 2022 года.

Жертвами ударов ВСУ становились мирные жители. Так, 20 марта 2022 года РИА Новости в своем Telegram-канале сообщило, что четыре человека, в том числе ребенок и беременная женщина, погибли в Липцах в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские войска атаковали местную больницу.

«Украинские военные обстреляли из гаубицы больницу в Липцах в Харьковской области, где женщины и дети готовились к эвакуации», — отмечалось в сообщении Telegram-канала РИА Новости от 21 марта 2022 года.

Фото: Социальные сети

В то же время российская сторона эвакуировала пострадавших от украинских обстрелов жителей Липцов и доставляла в село гуманитарную помощь.

«Российские военные доставили более 100 тонн гумпомощи в Харьковскую область. Груз, который передали жителям населенных пунктов Липцы и Веселое, включает в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты и теплую одежду», — писал RT в своем Telegram-канале 12 марта 2022 года.

13 сентября 2022 года ВСУ заявили, что смогли занять село Липцы. На настоящий момент этот населенный пункт остается под контролем украинских войск.

Что известно о крушении Ил-76 под Белгородом

Самолет Ил-76 Минобороны РФ, 24 января вылетевший из аэропорта Чкаловский, направлялся в Белгород. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых готовили к обмену с Киевом, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все 74 человека погибли.

СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Для расследования трагедии была сформирована оперативная группа. В нее вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты.

В ходе осмотра места происшествия удалось обнаружить останки людей и бортовые самописцы. Части фюзеляжа были направлены на экспертизу, продолжается допрос свидетелей и очевидцев.

Фото: t.me/sledcom_press

Президент России Владимир Путин 26 января заявил, что Ил-76 был поражен системами ПВО, а не армейскими средствами. По его словам, это были Patriot или европейские системы ПВО, «скорее всего, французские». Глава государства добавил, что ясность по этому вопросу наступит через 2–3 дня.

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