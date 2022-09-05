От случайностей до системы: как «краснел» террор в Советской России 5 сентября 1918 года был издан декрет Совета народных комиссаров о красном терроре. Так ВЧК стала полноценным участником Гражданской войны

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Красный террор в Советской России

Покушение Фанни Каплан 30 августа 1918 года на главу Советского государства Владимира Ленина сыграло ведущую роль в складывании системы военной диктатуры в стране. Первым было оформлено централизованное командование Красной армией — 2 сентября создавался Реввоенсовет. А через три дня, 5 сентября, декретом Совета народных комиссаров в стране был объявлен «красный террор».

Гуманисты с маузером

Хотели ли большевики террора? Тот же Ленин в 1899 году писал, что будущее революционное правительство должно обеспечить максимальную свободу слова, собраний, стачек и организаций. Эти положения войдут в программу социал-демократов 1902 года. На этом Ленин будет настаивать во время Первой русской революции 1905–1907 годов. Лидер социалистической революции придерживался таких воззрений и во время Первой мировой войны, и после февраля 1917 года.

Нарком просвещения Анатолий Луначарский писал своей жене в ноябре 1917 года, что никак нельзя допустить введения советским правительством смертной казни. Более того, даже к политическим противникам нельзя применять систематический террор. И если победившая советская власть станет «террористическим правительством», то Луначарский непременно выйдет из него.

Но он не вышел. И никто из «мягких» большевиков, которые ещё весной и даже осенью 1917 года, когда их преследовало Временное правительство, отвергали любые методы террора. В декабре 1917 года у многих из членов ВКП(б) произошла переоценка методов подавления своих политических противников.

Фото: wikipedia.org Первый нарком просвещения РСФСР, активный участник революции 1905–1907 годов и Октябрьской революции Анатолий Луначарский

Во-первых, после захвата большевиками власти в ноябре 1917 года против них взбунтовались государственные служащие. Работники финансовой и банковской сфер начали забастовку, переросшую в откровенный саботаж. Перехват советской властью донесений подпольного «Малого совета министров», частично связанного с членами свергнутого правительства, выявил разветвленную сеть противников большевиков среди гражданских служащих. Их всех ориентировали на расстройство финансовой системы страны, саботаж в общенациональном масштабе и последующее падение советской власти из-за коллапса экономики.

Поскольку аппарат бывшего Временного правительства был связан с эсерами, кадетами и рядом других, более правых организаций, все они были взяты под подозрение. Особенно две первые партии, как обладавшие разветвленным партийным аппаратом и массовой прессой. Первыми запретили кадетов, которых уже в декабре 1917 года объявили врагами народа. Позже придёт черед правых эсеров и эсеров центра.

Но первый, действительно серьезный шаг к формированию системы террора и карательных органов был сделан в декабре 1917 года. Связан он был с окончательной ликвидацией Учредительного собрания.

Мачете революции

Для подавления контрреволюционных выступлений, направленных против большевиков, у советской власти к декабрю 1917 года имелся широкий набор органов. Чрезвычайная комиссия по охране Петрограда, Комитет по борьбе с погромами, Следственная комиссия при ревтрибунале, Всероссийская междуведомственная комиссия по охране дорог, центральная реквизиционно-разгрузочная комиссия, а также ещё куча всевозможных бюро, комитетов и комиссий. Наблюдался адовый бардак — ровно такой же, как и при организации военного дела в новой революционной России.

Однако в отличие от военной сферы в этой области не наблюдалось трений между сторонниками централизации и их противниками-федкралистами. Совсем наоборот, с декабря 1917 года и далее советская власть сосредоточит большую часть карательных функций во Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Новый орган, напрямую подчинённый Совнаркому, образовали 7 декабря 1917 года как раз под разгром антисоветской «забастовки» служащих. При этом Ленин назвал её главу Феликса Дзержинского пролетарским якобинцем.

Феликс Эдмундович после заседания грустно заметил, что если он теперь Робеспьер, то Петерс — Сен-Жюст, по-видимому. Но нам обоим не до смеха, — вспоминал об этом эпизоде Яков Петерс, один из первых руководителей ВЧК.

Фото: wikipedia.org Глава ряда народных комиссариатов, основатель и руководитель ВЧК Феликс Дзержинский

Ирония судьбы: 25 апреля 1938 года его расстреляли за «участие в контрреволюционной организации».

После успешного подавления сопротивления служащих ВЧК перенацеливается на попытку открытия в Петрограде Учредительного собрания (УС). Под прицел попадает Союз защиты Учредительного собрания, во главе которого стоял эсер Василий Филипповский. В соответствии с изданным декретом об аресте «вождей гражданской войны», под которым подразумевались депутаты УС и поддерживающие их партии, 18 декабря 1917 года последовали их массовые аресты в Петрограде.

Узнавший об этом нарком юстиции левый эсер Исаак Штейдерг вмешался в это дело, и арестованных освободили. На ближайшем заседании Совнаркома началось столкновение между наркоматом и ВЧК — кто кому подчиняется. И так как Штейнберг не был большевиком, а последние уже склонялись к мысли, что использование превентивных арестов врагов революции — то, что доктор прописал, автономия ВЧК была полностью подтверждена.

Не снижая темпов, Дзержинский и его коллеги продолжили аресты сторонников УС. 5 января 1918 года ВЧК и Комитет по борьбе с погромами арестовали в Петрограде ударников батальона смерти, которые намеревались участвовать в демонстрациях в защиту Учредительного собрания. После чего митинги его сторонников были без особых проблем разогнаны красногвардейцами и матросами.

На большевистское руководство столь эффективные действия произвели огромное впечатление. Это оказалось отличным трамплином для централизацией карающих функций внутри именно ВЧК. Функции других «органов охраны революционного порядка», которые номинально подчинялись Наркомату юстиции, постепенно передавались ей.

Фото: wikipedia.org Красный террор — комплекс карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917–1924)

Начавшиеся в 1918 году первые массовые военные выступления против советской власти и последовавший летом мятеж Чехословацкого корпуса только упрочили позиции ВЧК. Надо было ликвидировать шпионов и сторонников антисоветских режимов. Охранять госсобственность, участвовать в боевых действиях против белых партизан. Однако до покушения на Ленина, по общему признанию современников и историков, все акции ВЧК носили эпизодический характер. По-настоящему систему репрессий против белых и политических противников большевиков развернули после покушения Каплан на Ленина.

Декрет от 5 сентября 1918 года требовал смертной казни для членов террористических организаций, бывших военных и полицейских чинов, любых заподозренных в контрреволюционной деятельности. Для саботажников и классовых врагов применялась такая мера, как помещение в концлагерь. Ещё ранее, в инструкции от 3 сентября, органам ВЧК приказывалось преследовать высших госслужащих царского режима, активных членов партий — противников большевиков и тому подобное.

Точных данных по тому, сколько человек было казнено во время красного террора, нет до сих пор. Цифры называются разные. Явно фантастические говорят о двух или даже пяти миллионах убитых, что напоминает анекдот про турецкие потери от действий Суворова: «Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!» Более адекватные говорят о 50–140 тысячах в 1917–1920 годах.