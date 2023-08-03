От слив до двигателей: какую продукцию нельзя ввозить в РФ из-за санкций

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Япония в рамках нового санкционного пакета увеличила список запрещенных к экспорту в Россию товаров на 758 позиций. Какая японская продукция стала недоступна для россиян и что нельзя ввозить в РФ из других стран?

Министерство экономики Японии распространило рестрикции на материалы для фото- и киносъемки. Под запрет на ввоз в Россию подпали продукция химической промышленности, пластмасса, резина и изделия из нее. Недоступными стали шины для крупногабаритных автомобилей, а также электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог.

В санкционном списке значатся дерево, бумага и картон, чертежи и схемы, камень, гипс, цемент, овечья шерсть и шерсть животных, хлопок и хлопковые изделия, медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, а также изделия из недрагоценных металлов. Запрет вступает в силу с 9 августа.

Что нельзя ввозить в Россию из Финляндии

Финская таможня не пропустит поставки на территорию России двигателей для беспилотных летательных аппаратов, средств для борьбы с беспорядками, химические и биологические материалы, а также различные электронные компоненты.

Под ограничением находятся и компьютерные аксессуары, средства навигации, дроны, электроника и товары, связанные с водным транспортом и судоходством. Из Финляндии в Россию нельзя вывозить «предметы роскоши» — товары, стоимость которых превышает €300. К ним относятся сетевые гаджеты, украшения и спортивный инвентарь.

Какие ограничения на ввоз товаров в РФ ввели ЕС и США

Европейский союз запретил экспорт в Россию автомобилей массового сегмента, с двигателями рабочим объемом более 1,9 л. Также запрещено ввозить машины с гибридными и электрическими силовыми установками. Невозможной стала и продажа России пневматического и газового оружия.

Евросоюзом отдельно введен запрет на продажу РФ товаров, которые могут способствовать «улучшению ее промышленных возможностей» — ПВХ, краски и лаки, бумага и картон, латекс, электрические аккумуляторы, ноутбуки, запоминающие устройства, кинокамеры, объективы для камер, электрогенераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием, радиоаппаратура дистанционного управления, а также игрушки и модели со встроенным двигателем.

Американский санкционный список товаров включает электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки, тостеры, линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и прочие мелкие устройства.

Компании США не могут продавать России наушники, карманные и кассетные радиоприемники, кинематографические камеры, проекторы и фотообъективы, пылесосы, измельчители пищевых продуктов, электрические лампы, снегоочистители и снегоуборочные машины, газонокосилки, сельскохозяйственную технику, стиральные машины и швейные машины.

Как Россия ответила на санкции

В 2015 году в России вступил в силу законопроект, который подразумевает запрет на ввоз основной категории товаров и продуктов питания из стран, применивших санкции по отношению к РФ. Эти нормы ввоза действуют в 2023 году и имели дополнения.

Предприятия Европы и США были лишены возможности зарабатывать на продаже в Россию мяса, рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, фруктов, овощей и орехов.

Под отдельными санкциями находятся предприятия Украины. Запрет на ввоз в Россию товаров коснулся торговых марок «Оболонь», «Хортица», «Черниговское», «Шустов». Украинские компании также не могут поставлять на российский рынок детское питание, соевые бобы, кукурузную крупу, картофель и свинину. Из Молдавии в Россию нельзя ввозить готовую продукцию из свинины, сливы, терн, абрикосы, вишню, черешню, персики и местное вино.

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