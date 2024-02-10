От канцлера до «института» Лаврова: какой путь прошел российский МИД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России 10 февраля отмечают День дипломатического работника. Он приурочен к дате образования в 1549 году первого внешнеполитического ведомства страны — Посольского приказа. Инициатором его создания стал царь Иван Грозный. Первый международный договор в российской истории был подписан с Данией. Сейчас же МИД ведет курс на укрепление позиций на международной арене, отстаивая интересы РФ в том числе перед Западом. Как развивалась российская дипломатия и почему Сергей Лавров стал «целым институтом внешней политики» — в материале NEWS.ru.

Первый русский дипломат

Датой самого раннего упоминания о первом внешнеполитическом ведомстве страны — Посольском приказе — считается 10 февраля 1549 года. Инициатором его создания стал Иван Грозный. Он поручил вести «посольское дело» Ивану Висковатову, занимавшему тогда пост думного дьяка, то есть делопроизводителя в Боярской думе. Посольский приказ отвечал за внешнюю политику страны и дипломатическую работу. Там хранились и государственные печати.

Иностранцы стали называть Висковатова «канцлером». А уже в 1562 году был подписан первый международный договор Руси с Данией, который утверждал дружеские отношения между этими странами, в том числе в сфере торговли и обороны.

От Посольского приказа до министерства

В 1718–1720 годах Посольский приказ стал называться Коллегией иностранных дел. Ее главой был назначен сподвижник Петра I, первый канцлер Российский империи Гавриил Головкин. К тому времени империя уже располагала 13 посольствами за рубежом, в Европе и Центральной Азии.

Звание министерства российское внешнеполитическое ведомство получило уже при царе Александре I, в сентябре 1802 года. Первым министром стал граф Александр Воронцов, бывший канцлер и сенатор. А последним главой МИД Российской империи оказался Николай Покровский, которого в 1919 году арестовали большевики.

Фото: Russian Look/Global Look Press Портрет графа Гавриила Головкина. Художник Иван Никитин

Как министров заменили комиссары

После революции 1917 года министерство стало Народным комиссариатом. По предложению Владимира Ленина ведомство возглавил Лев Троцкий. Но этот пост он занимал недолго. Георгий Чичерин заменил Троцкого уже спустя четыре месяца.

Полномочий у комиссара в то время было немного: он мог лишь выступить перед коллегами на заседании партбюро и проголосовать по тому или иному вопросу. В июле 1930 года политбюро освободило Чичерина от должности наркома иностранных дел по состоянию здоровья. На следующий день наркомом назначили Максима Литвинова.

Литвинов активно работал с главами МИД Франции и Чехословакии над системой коллективной безопасности, которая должна была объединить СССР и европейские страны для сдерживания агрессивных планов гитлеровской Германии. В 1934–1938 годах представлял СССР в Лиге Наций (предшественнице ООН). Спустя год Иосиф Сталин отправил Литвинова в отставку, но бывший нарком продолжил дипломатическую карьеру, став послом СССР в США.

Накануне Второй мировой войны народным комиссаром иностранных дел стал Вячеслав Молотов, который подписал с Риббентропом «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом». Согласно секретному дополнительному протоколу к договору, Берлин и Москва разделили сферы влияния в Европе. Молотов поработал наркомом и после окончания войны, но недолго — в 1949 году его сменил Андрей Вышинский. К тому времени внешнеполитическое ведомство вновь стало называться министерством.

Фото: ТАСС Вячеслав Молотов, Максим Литвинов, Сергей Александровский, Иосиф Сталин (слева направо на втором плане), Богдан Павлу, Кучера (слева направо на первом плане) и Эдуард Бенеш (справа на первом плане) во время встречи в Москве

Советский Мистер Нет

В июне 1956 года министра иностранных дел назначал уже новый руководитель компартии и советского правительства Никита Хрущев. Он выбрал на этот пост главного редактора газеты «Правда» Дмитрия Шепилова, который уже через год был обвинен в антипартийном заговоре.

В 1957 году в МИД СССР началась эпоха министра Андрея Громыко — пожалуй, самого известного советского министра иностранных дел. Он проработал в этой должности 28 лет, до прихода к власти Михаила Горбачева. Громыко поставил от имени СССР подпись под Уставом ООН и стал первым представителем СССР при этой организации.

В мире он получил прозвище Мистер Нет — из-за мифов о его неуступчивости. При этом именно Громыко стал создателем договоров об ограничении ядерных испытаний и противоракетной обороны, а также одним из инициаторов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки (1 августа 1975 года), который подтверждал существующие границы в Европе. Он также сумел удержать советское руководство от военного конфликта с Израилем, когда армия этой страны совершила вторжение в Ливан.

Фото: Давид Шоломович/РИА Новости Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко выступает с докладом. 1960 год

Когда дипломаты переехали в знаменитую высотку

МИД Российской Федерации образовался в октябре 1990 года. При этом сталинская высотка на Смоленской-Сенной площади тогда еще оставалась за союзным министерством во главе с Эдуардом Шеварднадзе. МИД РФ же расположился в особняке на проспекте Мира, 49А, и занимался исключительно вопросами выезда граждан за границу.

Так было до декабря 1991 года, когда президент РФ Борис Ельцин подписал указ «О внешнеполитической службе РСФСР». Он в том числе предполагал передачу зданий и имущества советского ведомства в пользу МИД РФ. В январе 1992 года министерство отправило в зарубежные посольства ноту о том, что советские дипломатические и консульские представители за границей должны продолжать выполнять свои обязанности под флагом Российской Федерации.

Первые задачи российской дипломатии

Как отмечают историки, первой задачей российского МИД стало выстраивание отношений главным образом с постсоветскими странами. Между ними еще не было границ в полном смысле этого слова. Новая внешнеполитическая схема предусматривала равное партнерство с бывшими советскими республиками, но все же с авангардной ролью Москвы, учитывая ее огромный политический и экономический потенциал. Одновременно МИД РФ приходилось выстраивать новую политику на международной арене, напоминая западным странам о своих интересах.

Первым министром иностранных дел РФ стал бывший сотрудник советского МИД Андрей Козырев. Но в отставку он ушел уже в 1996 году, после избрания депутатом Госдумы. На посту министра Козырев получил прозвище Мистер Да — за согласие почти с любыми предложениями и инициативами Запада.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Борис Ельцин беседует с министром иностранных дел РФ Евгением Примаковым

Ему на смену пришел Евгений Примаков, которого называют классиком дипломатии. По мнению специалистов, именно он начал переход к многовекторной внешней политике. В 1998 году Примаков пошел на повышение — Ельцин назначил его главой правительства. А новым министром иностранных дел стал Игорь Иванов, который ушел в отставку в феврале 2004 года.

В марте того же года президент Владимир Путин назначил на пост министра иностранных дел Сергея Лаврова, на тот момент работавшего 10 лет постоянным представителем РФ при ООН и в Совете Безопасности организации. За время его руководства министерством произошло кардинальное изменение позиций Москвы на международной арене.

«Лавров — институт дипломатии»

Лавров стал министром еще в то время, когда допускалось, что отношения России с Западом могут пойти по другому пути, несмотря на все ошибки, которые западные партнеры уже сделали, сказал NEWS.ru программный директор международного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Все развилки еще не были пройдены. С другой стороны, в те годы Россия еще не накопила достаточного количества ресурсов для того, чтобы твердо выступать в качестве активной стороны в отношениях с Западом. Мы еще искали компромисс с западниками. Одновременно в те годы начался разогрев китайско-российского сотрудничества. Шанхайская организация сотрудничества стала действовать более активно. Продолжая искать компромисс с Западом, мы уже начали создавать инфраструктуру, на которой основана международная позиция России сейчас», — рассказал политолог.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Прошедшие 20 лет не только принесли серьезные вызовы России, но и утвердили ее в авангарде международных процессов. Во многом это обусловлено фигурой нынешнего министра, отмечают историки российской дипломатии.

«Как сказал один французский философ, институты, в отличие от людей, хранят коллективную память и коллективный опыт. Сергей Викторович Лавров — это не просто министр, это целый институт российской внешней политики, который за время своей деятельности накопил свою и коллективную память российской внешней политики. Она позволяет ему сейчас выстраивать отношения России с ключевыми партнерами со стратегической, исторической точки зрения», — заключил Бордачев.

Если министру Лаврову досталось бы более спокойное время, ему было бы скучно — настолько это масштабная фигура в российской дипломатии, созданная для серьезных вызовов, подытожил эксперт.

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