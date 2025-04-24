От Ленина осталась одна труха, в Мавзолее кукла? Что сейчас с телом вождя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мавзолей Ленина закроют на месяц в преддверии торжеств на Красной площади. При этом совсем недавно доступ к объекту уже ограничивали для проведения процедур с телом вождя пролетариата. Хотя такие манипуляции проходят регулярно, опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что их достаточно для поддержания останков политика в идеальном состоянии. Что на самом деле происходит с телом Ленина, в какой оно форме спустя 101 год после смерти вождя — в материале NEWS.ru.

Когда закроют Мавзолей Ленина

В ФСО рассказали, что Мавзолей с телом Ленина будет закрыт с 23 апреля по 19 мая 2025 года. Служба объяснила это подготовкой к проведению майских праздничных мероприятий. Такие ограничения вводятся ежегодно в связи с торжествами и парадом Победы на Красной площади 9 мая. После завершения празднования Мавзолей снова будет открыт для посещения в стандартном режиме.

Это уже второй раз за текущий год, когда ФСО ограничивает доступ к месту погребения вождя мирового пролетариата. До этого зрителей не пускали в Мавзолей два месяца — с 18 февраля по 14 апреля. Тогда меры связали с проведением плановых работ по обеспечению сохранности останков политика, а также поддержанию технического состояния объекта.

Перед этим Мавзолей несколько раз закрывали летом 2024 года — 29 июня и 6 июля — из-за подготовки и проведения мероприятий на Красной площади, связанных с государственными праздниками.

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Что происходит в Мавзолее после закрытия

Тело Владимира Ленина было помещено в Мавзолей вскоре после его смерти 21 января 1924 года. Изначально останки революционера планировалось захоронить, однако перед этим была организована масштабная церемония прощания с покойным. Похороны должны были состояться 27 января, но к назначенной дате очереди из людей, желавших проводить политика в последний путь, не стали меньше. Власти продлили церемонию еще на несколько месяцев, а затем и вовсе решили сохранить труп.

Фото: YURI KOCHETKOV/ТАСС

Биохимик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев взялись за бальзамирование тела вождя. Работа затянулась на четыре месяца, после ее завершения останки Ленина поместили во временный мавзолей. В 1924 году его заменили постоянным — сделанным из дерева и пышно декорированным. А в 1930-м был открыт третий — из мрамора, железобетона и гранита. Периодически объект закрывается для проведения профилактических работ научно-исследовательского центра биомедицинских технологий Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).

Тело Ленина регулярно осматривают, лицо протирают раствором. Раз в полтора года проводится процедура перебальзамирования: останки вынимают из саркофага, помещают в ванну со специальным раствором и впрыскивают консерванты. Примерно через каждые три года Ленину шьют новый костюм и переодевают.

Танатопрактик, специалист по бальзамированию и реставрации тел умерших Маргарита Антонова в беседе с NEWS.ru усомнилась, что принимаемых мер достаточно для поддержания останков вождя в должном состоянии.

«Невозможно, изредка закрывая Мавзолей на бальзамацию, поддерживать тело в идеальном состоянии. Либо там что-то делается каждую ночь, либо хотя бы раз в неделю. Кроме того, еще не придумали другого бальзамирующего раствора, кроме формалина, в основе которого — формальдегид. Ничто другое сохранить тело не может. Мы в своей практике пытались увеличить концентрацию раствора. В результате тело уходит прямо в землянистый цвет мокрого асфальта», — отметила эксперт.

В каком сейчас состоянии тело Ленина в Мавзолее

Антрополог Алексей Юрчак в своей книге Bodies of Lenin писал, что ученым за более чем 100 лет удалось сохранить анатомические особенности вождя пролетариата — в том числе форму его пяток, волосы на груди и даже пигментацию под мышкой, которая была еще при жизни. При этом конечности и суставы покойного сохраняют гибкость и эластичность. Чтобы Ленин выглядел как живой, его подсвечивают 14 лампочками розового спектра, а в саркофаге постоянно циркулирует воздух температурой +16 градусов.

Специалист по бальзамированию Павел Глазков в беседе с NEWS.ru рассказал, что оценить, в каком состоянии сейчас находится тело вождя, совсем не просто. «Это тема абсолютно закрытая, доступ к телу Ленина предельно ограничен. Сложно даже предположить, на каком этапе его мумифицировали. Но ясно, что это не целиковое тело. Бывали случаи, что [от таких тел] оставались только кисти рук с головой», — отметил эксперт.

Однако Антонова полагает, что останки в Мавзолее и вовсе не имеют ничего общего с реальным телом Ленина.

«Сейчас XXI век, а бальзамация идет еще с Древнего Египта. Получается, что только у нас в стране так долго сохраняется единственное бальзамированное тело — и больше нигде в мире. По моему мнению, это не тело нашего вождя, а искусно имитированная кукла. Думаю, никто никогда уже не признается нам в том, что Владимир Ильич давно захоронен», — подытожила специалист по бальзамированию.

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