От коронавируса за сутки умерли 485 россиян

https://static.news.ru/photo/bc65be7e-639b-11eb-a65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За истекшие сутки в России умерли 485 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, общее число жертв пандемии среди россиян, по официальным данным, составляет 73 182. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,9%.

При этом, как проинформировали в оперштабе, выявлено 18 359 новых случаев заражения. В целом за период ведения статистического учёта с вирусом столкнулись 3 850 439 россиян.

Вместе с тем за сутки выздоровели ещё 20 040 граждан. Исцелившихся от недуга уже 3 300 004 человека.

По состоянию на 31 января лечение от коронавируса проходят 477 253 пациента.

Ранее, как писал NEWS.ru, вирусологи рассказали, нужны ли тесты на антитела после вакцины от COVID-19.