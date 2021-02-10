Вакциной «Спутник V» от коронавируса привились 2,2 млн россиян

https://static.news.ru/photo/9b0fbda0-6b8f-11eb-9a60-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 2,2 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе прививки сделали более 1,7 млн россиян, сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии по научной работе Денис Логунов.

Актуальные данные он озвучил в рамках круглого стола «Вакцинация от COVID-19 — эффективный барьер вызовам пандемии», отметив «хороший уровень безопасности вакцины».

До середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения. Таким образом, что цифра будет достигнута 70% иммунной прослойки — это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс, — цитирует Логунова РИА Новости.

Он уточнил, что это оптимистический сценарий. При пессимистическом варианте развития ситуации процесс вакцинации должен быть завершён до начала осени, добавил специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V». Если условное регистрационное удостоверение и одобрение со стороны Еврокомиссии препарату выдадут, то его можно будет централизованно поставлять в страны ЕС.