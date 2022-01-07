Бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин умер от COVID

Бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин умер в результате заражения коронавирусом, сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин, передаёт ТАСС. Ему было 75 лет. Он возглавлял Генштаб с 1997 по 2004 год.

Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида, — уточнил он.

Квашнин умер сегодня в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко, сообщил «Газете.Ru» источник в вооружённых силах. По его словам, он месяц лежал с коронавирусом. А накануне его состояние настолько ухудшилось, что экс-военачальника перевезли в Бурденко и собирались готовить к операции. Но ночью он скончался от инфаркта, отметил собеседник.

В 1994 году Квашнин возглавил Объединённую группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.

После перехода на гражданскую службу до 2010 года являлся полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. Также входил в Совет безопасности РФ.

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