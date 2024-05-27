Освободят ли генерала Попова из СИЗО? Последние новости об аресте 27 мая

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов

27 мая 235-й Гарнизонный военный суд рассмотрел ходатайство следствия о смягчении меры пресечения генералу Ивану Попову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Какое решение принял дворец правосудия, может ли генерал Попов выйти на свободу, за что его арестовали?

Генерала Попова оставили под арестом?

235-й Гарнизонный военный суд отказал в переводе бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Заседание проходило в закрытом для СМИ режиме.

Уточняется, что об изменении меры пресечения Попову просило само следствие. 24 мая апелляцию генерала на арест оставил без удовлетворения 2-й Западный окружной военный суд. Попова отправили обратно в изолятор.

Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский, отвечая на вопрос корреспондента Telegram-канала SHOT, рассказал о настрое экс-командующего 58-й армией ВС РФ. По словам защитника, Попов не считает себя виновным и после второго отказа в домашнем аресте держится стойко, у него «все нормально». При этом решение об апелляции стороной защиты еще не принято.

«Он не виноват ни в чем», — заявил Буйновский.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Выйдет ли генерал Попов на свободу

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ не переведут под домашний арест, предположил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он считает, что в противном случае в среде военкоров, военных блогеров «и тех военных, чьи настроения они транслируют», начнется напряжение.

«Сейчас в суде обсуждается вопрос о переводе [Попова] из СИЗО под домашний арест. Мой прогноз — отрицательный. В этом случае будет напряжение в среде военкоров, военблогеров и тех военных, чьи настроения они транслируют. В этой среде считается, что генерал Попов — боевой генерал, а не коррупционер и его арест инициирован как раз „партией коррупции“. А власти, как я понимаю, так не считают. Поэтому прогноз — отрицательный», — написал Марков.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ Иван Попов

За что арестовали генерала Попова

21 мая стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Попова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 100 млн рублей при продаже металлоконструкций, поставленных по гуманитарной линии для Запорожской ВГА.

«Пишут о продаже двух тысяч тонн металлоизделий, которые были куплены в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области для строительства инженерных сооружений в интересах действующей 58-й армии», — отмечалось в публикации Telegram-канала «Два майора».

По данным следствия, также в организованную группу входили предприниматель из Краснодарского края и высокопоставленное должностное лицо ЮВО. Источник со ссылкой на следствие сообщил, что предприниматель реализовал закупленные материальные ценности за пределами региона.

17 мая решением 235-го Гарнизонного суда Попов был заключен под стражу сроком на два месяца. Адвокат генерал-майора заявил, что по факту избрания меры пресечения была подана апелляция.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Почему генерала Попова сняли с должности командующего 58-й армией

Telegram-канал Grey Zone отмечал, что Попов с позывным Спартак — один из самых уважаемых генералов в российской армии.

«Он один из тех, кто, командуя своими подчиненными, остановил контрнаступление противника на Запорожском направлении в июне 2023 года. Немногим позже, в июле 2023 года, он выступал с докладом перед начальником Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым в штабе объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону. Там он как есть рассказал о проблемах в армии», — подчеркивается в публикации ресурса.

После этого Попов был снят с должности тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. Позднее генерал-майор отправился в Сирию, где пробыл около полугода, сообщал Grey Zone. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов тогда заявил, что Попов лишился должности командующего 58-й армией «за правду».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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