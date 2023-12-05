Осуждены офицеры, не предотвратившие нападение Украины на Россию «Коммерсант»: осудили российских офицеров, не предотвративших нападение Украины

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В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес первый приговор за неотражение внезапного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России, сообщает «Коммерсант». Подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ) и приговорены к четырем годам заключения каждый.

Издание отмечает, что атака ВСУ, ставшая предметом судебного разбирательства, произошла в апреле 2022 года, когда со стороны Харьковской области Украины, предположительно, ракетами «Точка-У» был обстрелян склад боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибли семь военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники.

Судья признал вину Бондарева и Дмитракова доказанной, но не стал лишать их воинских званий. Они после отбытия наказания могут вернуться в ВС России. При этом Бондарев и Дмитраков более полутора лет из срока отбыли, находясь под следствием и судом. Офицеры вскоре могут претендовать на условно-досрочное освобождение. Правда, для начала фигуранты, не признающие своей вины, попытаются обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий введение наказаний для добровольных участников специальной военной операции, совершивших преступления против военной службы. В случае принятия законопроекта они будут нести ответственность наравне с профессиональными и мобилизованными военнослужащими. В Госдуме уточнили, что речь идет о таких преступлениях, как дезертирство, добровольная сдача в плен, сопротивление начальнику, а также уничтожение, повреждение или утрата военного имущества.