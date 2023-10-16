Осужденный за взятки бывший замглавы Хакасии ранен в зоне СВО

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Сергей Новиков

Бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков, ранее осужденный на девять лет лишения свободы за взяточничество, добровольно отправился в зону СВО и получил ранение, сообщает портал 19rusinfo.ru со ссылкой на заявление самого Новикова. По словам экс-чиновника, он получил множественные осколочные ранения нижних конечностей во время штурма украинских позиций. В Минобороны России не прокомментировали эту информацию.

По информации портала, Новикова осудили на девять лет за взяточничество, местом отбывания наказания стала хакасская ИК-33, где его трудоустроили дворником, затем он стал бригадиром в группе заключенных, сортирующих ландшафтные камни. Как сообщает 19rusinfo.ru, после того как Новикову предложили добровольно отправиться в зону СВО, он согласился, его назначили на должность стрелка в звании рядового и отправили на передовую, в ходе боев в районе Макеевки он получил множественные ранения. По словам бывшего чиновника, сейчас он проходит лечение в Луганской республиканской больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Как сообщалось ранее, бывший депутат районного совета села Тасеево Красноярского края Александр Хаконов отправился в зону СВО. Ранее он был приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы за убийство супруги в марте 2022 года.