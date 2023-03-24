Майкл Калви и его деловой партнер покинули Россию ТАСС: Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль, осужденные за растрату 2,5 млрд рублей, покинули Россию, передает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что Московский городской суд 24 марта рассмотрит жалобы защиты на приговор. Заседание началось в отсутствие подсудимых, кроме Максима Владимирова. По словам судьи, в этот день состоится только подготовительная часть рассмотрения жалоб.

Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после того, как с них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года, — рассказал собеседник агентства.

Мещанский районный суд Москвы в августе 2021 года признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный». Инвестор получил пять с половиной лет условно. Дельпаль был приговорен к четырем с половиной годам колонии условно. Другие фигуранты дела о растрате денежных средств также получили условные сроки.

В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание факт возмещения ущерба банку «Восточный». С Калви сняли арест на его недвижимость и банковские счета. Однако суд запретил инвестору в течение пяти лет выезжать за пределы России без разрешения властей. В январе этого года Кассационный суд отменил решение о запрете определённых действий для основателя инвестфонда Baring Vostok.

По словам самого Калви, его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Американский инвестор напомнил, что в деле не было ни потерпевших, ни какого-либо экономического ущерба.