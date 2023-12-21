Осужденный в РФ американский шпион обвинил США в предательстве Приговоренный в РФ к 16 годам Пол Уилан заявил, что США бросили и предали его

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осужденный в России за шпионаж в 2020 году Пол Уилан обвинил американские власти в том, что они его бросили и предали, пишет BBC. По его мнению, Штаты уже несколько раз могли его обменять.

Я знаю, что США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Поэтому они ходят по кругу, словно бросая в стену спагетти, чтобы посмотреть, что прилипнет. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь уходит. Прошло уже пять лет, — заявил Уилан.

Всю ситуацию он назвал «серьезным предательством» со стороны Вашингтона. По мнению Уилана, администрация Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В итоге в декабре 2022 года Бута, после 14 лет в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Очень большой стресс — знать, что ты мог вернуться домой много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они совершили все эти ошибки. По сути, меня здесь бросили, — подытожил Уилан.

В начале декабря сообщалось, что США передали России новое существенное предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Миллер заявил, что это предложение было отвергнуто Москвой. При этом он не стал приводить деталей по представленному США предложению. Миллер подчеркнул, что у Вашингтона есть каналы для контактов с Москвой и Штаты продолжат добиваться освобождения своих граждан.