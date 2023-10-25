Осужденный шпион Уилан становится нашим аргументом в американских выборах

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России

По информации СNN, Вашингтон сделал Москве новое предложение по обмену заключенными. В частности, американцы добиваются освобождения осужденного у нас на 16 лет за шпионаж Пола Уилана. Наш МИД уже оперативно возразил, что никаких новых идей американское предложение не содержит. Однако, судя по недавнему телефонному разговору Уилана с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Белый дом надеется представить обмен провалившегося агента как проявление особой заботы властей о судьбах американцев. А значит, как эмоциональный аргумент в ходе разворачивающейся президентской кампании.

Дело было в «Метрополе»

Дмитрий Песков полагает, что такие щепетильные переговоры, как консультации по обмену заключенными, требуют тишины. Американцы же вовсю пиарятся на своих предложениях на этот счет, постоянно забегая «вперед паровоза». Притом что в результате нашей тихой дипломатии уже вернулись домой и летчик Константин Ярошенко, и наш бизнесмен Виктор Бут, отсидевший практически десять лет за океаном.

Напомним, что основанием для осуждения Пола Уилана послужило задержание часто посещавшего Россию бывшего морского пехотинца, получившего в гостинице «Метрополь» флешку с кадровым составом учебного заведения одного нашего силового ведомства. Задержали его с поличным.

Естественно, Уилан изначально утверждал, что стал жертвой провокации, поскольку-де ожидал увидеть на этом носителе оцифрованные фотки своих прежних российских вояжей. Но суд ему, что неудивительно, не поверил и отправил его отбывать наказание в Мордовию.

Удо с выдворением не состоялось

Задержание Уилана тогда живо напомнило дело из далеких девяностых: арест американца Эдмонда Поупа, который был пойман с поличным в момент получения от научного сотрудника Бауманки документов по быстроходной торпеде «Шквал». И Поуп, и Уилан официально не являются кадровыми разведчиками и представляют разные этажи заокеанского бизнеса. Но мы помним, что и связником у вошедшего в анналы контршпионажа Олега Пеньковского, британского агента и полковника ГРУ, также был простой представитель английского делового сообщества.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Гражданин США Пол Уилан (справа), обвиняемый в шпионаже против РФ, во время рассмотрения апелляционной жалобы

Два года назад адвокаты Уилана обратились в наш суд с просьбой принять решение о его выдворении из России на родину по той простой причине, что у нас, дескать, нарушаются его гуманитарные права. Наши тюремные врачи не говорят по-английски, а Уилан еще и контужен во времена войны США в Ираке. К тому же он лишен англоязычной прессы. Но столь серьезные аргументы сердца наших судей не разжалобили. Может, они вспомнили, как, по словам Сергея Лаврова, еще будучи в «Лефортово», Уилан угрожал сотрудникам электрической дрелью.

У Москвы есть свой кандидат на обмен

Надо сказать, что вопрос об обмене заключенными поднимался еще в ходе российско-американского саммита в Швейцарии. Иными словами, и Владимир Путин, и Джо Байден относятся к этой проблеме весьма серьезно. Впрочем, значительное охлаждение двухсторонних отношений скажется и на решении этого вопроса.

Если верить западным источникам, Москва хотела бы взамен получить освобождение своего гражданина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили. Российское посольство тогда выразило протест по поводу такого приговора, обвинив немецкий суд в необъективности и политическом ангажировании.

Однако американские власти, по приказу которых немецкие власти пускаются в пляс, пока, видимо, отнекиваются, утверждая, что не могут воздействовать на суверенное государство.

Так что очередной демарш американских властей Уилана в США не вернул. А предвыборная кампания Байдена, к которому напрямую апеллируют родственники агента, все ближе.

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