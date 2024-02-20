Осудившие СВО «Би-2» стали изгоями: их концерты отменяют даже в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Би-2»

Группа «Би-2» попала в полосу отмен, как самолет попадает в зону турбулентности, а корабль — в шторм. Подступает то самое одиночество, которое однажды напророчил лидер «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов): «полковнику никто не пишет, полковника никто не ждет...»

С чего же это началось?

Да, в общем, банально, как и у ряда их единомышленников (если понятие «мыслить» здесь в принципе уместно), — с осуждения спецоперации. И все как под копирку. Где-нибудь на чужбине облить грязью свою страну и спустя время изумляться последовавшей реакции. Так, будучи на гастролях весной 2023 года, Лева сделал настолько оголтелые заявления в отношении России, что путь на нашу сцену ему теперь, безусловно, закрыт.

Вдруг подумалось, а как отнесся бы к словам лидера «Би-2» про «плохую Россию», например, Сергей Бодров — младший? Ведь именно фильм «Брат-2» сыграл в свое время решающую роль в «раскрутке» группы.

Гадать не будем, поскольку Сергей Бодров уже ответил однажды всем, кто считает возможным сводить какие-то личные счеты со страной во время боевых действий. Вот эти слова: «Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Это очень старый, простой и примитивный принцип, но это так. Когда война не угрожает, когда война кончилась — тогда да, можно говорить: вот это было не так, и это было не так. Давайте постараемся, чтобы в будущем такого не было».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Сергей Бодров

Это не просто слова. Это мудрость, завет, который должен был стать принципом жизни для каждого россиянина, независимо от статуса и известности. Но увы!

«А город пил коктейли пряные...»

Отчетливо осознав, что путь в Россию ей, как говорится, заказан, группа «Би-2» приготовилась к счастливой гастрольной жизни. Не слишком-то рассчитывая на большие и полные залы в Европе, музыканты прежде пустились в азиатское турне. Разумеется, в расчете на русскоговорящую аудиторию. Ну, или «русскопонимающую» по крайней мере.

Уже в июне 2023 года их приняли последовательно: Ташкент, Астана, Караганда, Алма-Ата. Далее они махнули на Кипр. Потом было одно выступление в крупном португальском казино и, наконец, два концерта на испанских курортах. Выступать во время пляжного сезона на берегу теплого моря перед праздной загорелой публикой — самая желанная мечта для гастролеров.

Пока курортный «город пил коктейли пряные, пил и ждал», новости начали приходить из зоны СВО. И главным событием к исходу лета стал провал разрекламированного Киевом «контрнаступа». У многих начали открываться глаза.

Вечное скитание

Насколько сильным стало влияние этих перемен на отношение к русофобствующим артистам из России, сказать не берусь. Но уже в конце января группа «Би-2» нарвалась на скандал в Таиланде из-за подозрений в нарушении миграционного законодательства и установленных правил выступления. Музыканты едва не оказались депортированными в Россию, но в итоге приземлились в Израиле.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

Далее был отменен намеченный на 17 февраля концерт в Дубае. Следом группу отказалась принимать Турция. Гастроли были запланированы на конец апреля — начало курортного сезона. Разумеется, Лева и его музыканты продолжают строить планы, но все больше эти мыканья, пинки и отмены напоминают участь легендарного Вечного странника. Того самого, что оскорбил Иисуса и теперь скитается по свету в ожидании его второго пришествия.

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