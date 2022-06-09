Техноостровизация вместо глобализации: Песков предсказал будущее России Спецпредставитель Путина предложил России стратегию развития «технологического острова»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие годы мир свернёт от глобализма к «островизации». России в подобных условиях необходимо достигнуть технологического суверенитета. Об этом заявил РБК спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.

Наиболее вероятный сценарий в ближайшие годы — «островизация». Практически гарантированно — сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века. Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров. То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и всё остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас, — отметил Песков.

По его мнению, в ближайшее десятилетие России предстоит достичь технологического суверенитета, который станет частью сценария по построению собственного «технологического острова». То же самое ждёт США и Китай. Перед Россией стоят несколько вызовов, в том числе ответ на зелёную повестку, создание собственного техноэкономического блока, экспортного пакета сельскохозяйственной продукции, нового поколения транспортных логистических коридоров со странами Азии, вопросы глобальной безопасности и проблема человеческого капитала.

При этом Песков подчёркивает, что технологический суверенитет не предполагает абсолютной изоляции. Он даёт сильную переговорную позицию при выстраивании альянсов с другими странами. По мнению спецпредставителя президента, со временем станут доступны так называемые зеркальные сделки, когда страны станут обменивать одни технологии на другие.

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