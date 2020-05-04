Работа городского общественного транспорта в «режиме выходного дня» или его полная отмена, прекращение международных авиаполётов и полная приостановка работы ведущих авиакомпаний, резкое сокращение движения поездов и пустые автобусы межрегиональных рейсов — именно такую ситуацию мы сейчас можем наблюдать в России на фоне распространения коронавируса. Пандемия последнего пройдёт, но точно отразится на работе транспорта в стране. Многие пассажиры рискуют остаться без привычных возможностей передвижения: сотни компаний уйдут с рынка, вырастут цены на поездку. Попытаемся разобраться, какие меры нужно принять государству для поддержки перевозчиков.

Авиаперевозки

Ситуация, в которой оказался авиарынок — уникальная, ничего подобного в таких масштабах не происходило. Уже сейчас ряд авиаэкспертов даёт прогноз о сокращении пассажиропотока в России с 110 млн в 2019 году до 60 млн человек. По моему мнению, это очень оптимистичная оценка: нам не стоит сбрасывать со счетов возможную вторую волну коронавирусной инфекции. При любых раскладах государство вряд ли окажет системную поддержку отрасли и закроет все их расходные обязательства. Это неминуемо приведёт к включению издержек в стоимость билета.

В ближайшей перспективе правило ношения маски и перчаток на борту самолёта должно стать обязательным, а вот рассаживать пассажиров в «шахматном» порядке малоэффективно. Более того, каждое пустое место будет влиять на общую цену билета для конкретного человека. По нашей оценке, в первое время после снятия ограничительных мер на полёты спрос на услуги перевозок будет превышать текущее предложение — в связи с сокращением штата авиакомпаний и оптимизацией процессов. Цена перелёта вырастет в разы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

От такой ситуации никто не выиграет, поэтому мы убеждены в необходимости государственного спасения авиаотрасли. Это может быть фиксация цены на топливо на год и аэропортовых сборов, отмена НДС на все полёты внутри страны (сейчас данная ставка действует на полёты «мимо» Москвы), помощь авиакомпаниям с выплатами пассажирам за отменённые рейсы и так далее. Одна из главных задач должна стоять в сохранении всех авиакомпаний, так как нельзя допустить монополизации на этом рынке, а такая угроза действительно существует.

Городской транспорт

Не меньший удар от коронавируса получил городской транспорт. В ряде субъектов нашей страны пассажиропоток сократился до 90%, что поставило под угрозу банкротства тысячи компаний в России. Никто не мог бы представить пару месяцев назад, что в условном Краснодаре у перевозчиков не будет средств для заправки автобусов и выхода в рейс. В подобной ситуации находятся и межрегиональные маршруты — они терпят убытки.

Сейчас не принято комплексных мер по спасению отрасли, кроме перенесения сроков по установке тахографов на один год. Если предприятие не подпадает под субъект малого и среднего предпринимательства или не входит в список стратегических предприятий, то невозможно получить никакой поддержки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас основная проблема с выплатой лизинга. Банки не идут навстречу и в части предоставления льготных кредитов на выплаты заработной платы водителям, на ГСМ и техническое обслуживание.

Вполне уверенно можно сказать, что сотни компаний уйдут с рынка и пассажиры останутся без транспортного сообщения: за пару дней невозможно найти перевозчика в отдалённых регионах нашей страны. Это нужно понимать, чтобы принять оперативные меры поддержки отрасли. При этом совершенно уверен, что в нынешней ситуации понятная программа обновления автобусов снизит издержки на их эксплуатацию, но параметры таких программ должны работать для всех типов хозяйствующих субъектов.

Угроза от остановки транспортного сообщения будет огромной и прямым образом отразится на экономике регионов. Поэтому сейчас нужно выстроить грамотную коммуникацию с транспортниками, чтобы выработать комплексный план спасения.

Такси и поезда

Быстрее всего от кризиса оправятся таксомоторные компании и железнодорожные перевозки, хотя и здесь потери исчисляются в миллиардах рублей. Железнодорожников, несомненно, поддержит государство и максимально компенсирует потери. Поэтому на долгосрочную программу обновления подвижного состава и развития скоростного сообщения между регионам пандемия вряд ли повлияет.

Более того, железнодорожный сегмент смотрится выигрышнее в борьбе с аналогичными автобусными или авиа-маршрутами, так как мы не прогнозируем здесь серьёзных ценовых колебаний.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В такси мы ожидаем роста числа подключённых водителей к агрегаторам, которые остались без работы. Это может привести к снижению заработка водителей из-за насыщения предложением. На этом рынке в ряде субъектов можно прогнозировать и запуск беспилотного транспорта, если законодательство будет развиваться в ногу со временем и технологиями. В связи с этим требуется выработать эффективный контроль за данным рынком, чтобы на нём работали профессионалы с официальным разрешением и не допустить снижения безопасности поездки.

Подводя итоги можно сказать, что даже при резком снижении платежеспособности, гражданам всё равно необходимо пользоваться общественным транспортом, и уже сейчас профильные структуры должны выработать не только план спасения отрасли, но и перспективный план её развития.