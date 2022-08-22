«Особый курорт»: Дагестан сравнили с Сочи и оценили потенциал региона Вице-президент РСТ Барзыкин назвал Дагестан перспективным международным туристическим центром

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Крепость Гуниб, Дагестан

Появление в Дагестане курортной зоны, аналогичной сочинской, является слишком громкими словами из-за разных климатических условий и географического положения, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он подтвердил, что у российских властей действительно имеются подобные планы, но для этого в Дагестане нужно улучшить инфраструктуру. По мнению Барзыкина, на Каспии должен быть свой курорт, у которого есть потенциал стать уникальным в стране.

На Каспии должен быть особый, уникальный, но свой каспийский курорт, а не аналог Анталии или Дубая, даже Сочи. Сегодня идет только предварительная проработка, так же, как она была по азовскому и черноморскому побережью. Ростуризм, «Корпорация Туризм.РФ», местные власти, конечно, сейчас рассматривают несколько площадок, которые кажутся перспективными, — сообщил Барзыкин.

Он отметил, что спрос на поездки в Дагестан вырос, так как это перспективное и интересное новое направление, сочетающее разные виды туризма, однако в регионе не хватает инфраструктуры и средств размещения.

Нужно развивать эту территорию, синхронизировав возможность транспортной логистики, подготовки кадров. Параметры были заявлены — 300 млрд, 30 тысяч мест, но время покажет. Тем более надо учитывать, что круизный туризм на Каспии тоже имеет право на существование, было заявлено много планов, но, к сожалению, пока мало что сделано. Я думаю, синхронизируя все мероприятия, это может быть крайне перспективный международный туристический центр на Каспии, — считает Барзыкин.

Российские власти рассматривают возможность создания новой курортной зоны, аналогичной сочинской, в Дагестане. Интерес к туристическим поездкам на побережье Каспийского моря с начала пандемии коронавируса продолжает расти. По данным местной администрации, в 2021 году регион посетили свыше миллиона путешественников, что на 30% больше показателя предыдущего года.