«Особый грех»: Патриарх Кирилл сказал о признании Церковью однополых браков

Русская православная церковь не признает союз и сожительство людей одного пола браков, поскольку это можно назвать только грехом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил некоторую уязвимость церкви на Западе в данном вопросе.

Православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — Мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом, — сказал патриарх в интервью телеканалу «Россия 1» .

Патриарх отметил, что в данном вопросе «в каком-то смысле церковь на Западе достаточно уязвима». А Россия, по его мнению, является «лидером свободного мира».

Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира, — сказал в патриарх.

По его словам, Россия свободна от влияния извне и развивается собственным путём, несмотря на множество проблем. Это, по его словам, может служить примером для других.

У нас нет острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались непримиримые противоречия. Считаю, что это милость Божия, — сказал патриарх.

Разность мнений по множеству вопросов, которая существует в современной России, полагает патриарх, не разрушает основу государственности и духовности, не задевает основы человеческой жизни. Наоборот — различия рождают почву для творческого синтеза мнений, из чего могут появиться новые идеи и проекты, которые приведут к развитию страны.

Патриарх (в миру Владимир Гундяев) 20 ноября отмечает 75-летний юбилей. Он родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Его отец был священником, а мать преподавателем немецкого языка в школе.

Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что заявление Госдепартамента США о том, что в России нарушается свобода вероисповедания, основано на политике ведомства. По его словам, вопрос реализации свободы вероисповедания давно стал «инструментом политической борьбы» между странами.