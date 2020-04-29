Оснащение грузовиков и автобусов системой ГЛОНАСС перенесли на 2021 год

https://static.news.ru/photo/76109682-8a2b-11ea-9b4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ подписал постановление, которое для транспортных компаний утверждает отсрочку по установке системы ГЛОНАСС. Требования по обязательному оснащению транспорта спутниковой навигацией должны вступить в силу 31 мая 2021 года.

Отсрочка касается пассажирских автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов, — говорится в пояснении к постановлению.

Эта мера должна снизить административную нагрузку на транспортную отрасль, которая признана пострадавшей от пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, министерство экономического развития предложило перенести введение новых правил по экзаменам на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года. Проект постановления внесён в правительство. Мера призвана предотвратить негативные последствия в условиях распространения коронавируса, поскольку автошколы приостановили образовательный процесс. Также в министерстве предложили отсрочить введение новых требований на перевозку опасных грузов для грузовых автомобилей до 1 января 2022 года.