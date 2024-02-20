Оскорбление мобилизованных, участие в выборах: куда пропала Ирина Хакамада

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ирина Хакамада

Общественный и политический деятель, писательница Ирина Хакамада продолжает проводить мероприятия в России в качестве бизнес-коуча. Что она говорила о мобилизованных, участвует ли в выборах президента РФ, где сейчас?

Что сказала Хакамада о мобилизованных и СВО

В декабре 2022 года Хакамада дала интервью телеканалу RTVI, в котором высказалась о спецоперации и проведенной в России частичной мобилизации. Отвечая на вопрос о том, что выбрать в сложившейся ситуации — «отдать долг Родине или спасти своего ребенка», политик заявила, что «мы Родине ничего не должны».

«Смотря какой долг. Мы здесь Родине ничего не должны. Родина на месте, с Родиной все окей. Ее никто не забирает, не хватает, ничего», — сказала Хакамада.

Далее у нее поинтересовались, есть ли среди ее знакомых те, кто попал под частичную мобилизацию и отправился в зону боевых действий. Хакамада ответила отрицательно, указав, что люди из ее окружения «не идиоты».

«Нет, моих нет, они не идиоты. А один знакомый, у него знакомого забрали с работы, его уже убили», — заявила она.

Это высказывание Хакамады было воспринято общественностью и рядом СМИ как оскорбление российских военнослужащих. Активисты из организации «Армия защитников Отечества» попросили запретить мастер-классы Хакамады на территории России, направив соответствующее письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«В связи с оскорбительными высказываниями Ирины Хакамады в адрес защитников Родины, назвавшей их идиотами, просим провести служебную проверку в отношении данной гражданки. После чего запретить запланированные концерты с ее участием в городах России», — отмечалось в обращении.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Ирина Хакамада

Хакамада участвует в выборах президента России 2024 года?

В ноябре 2023 года Telegram-канал «Кремлевский шептун» сообщил, что Хакамада может поучаствовать в предвыборной президентской кампании в качестве доверенного лица кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. По данным источника, соответствующие переговоры с Хакамадой инициировал сам Надеждин и его окружение.

«На данный момент понимания о том, насколько помощь Хакамады окажет влияние на результат Надеждина, нет, однако она до сих пор является известным медийным и крайне узнаваемым лицом, поэтому и возникла идея пригласить ее. Большого числа других статусных „старых либералов“ в команде Надеждина ждать особенно не стоит — в большинстве своем они оценивают его решение о выдвижении довольно негативно», — писал «Кремлевский шептун» со ссылкой на инсайдеров 17 ноября 2023 года.

8 февраля в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошло заседание, по итогам которого стало известно, что Надеждин не допущен к участию в выборах президента России. Как пояснили в ЦИК, более 15% подписей граждан в его пользу были собраны некорректно, а именно 9147.

Где сейчас Хакамада

Хакамада продолжает проводить мастер-классы в России как бизнес-коуч. Так, одно из ближайших ее мероприятий запланировано на 8 апреля в Московском международном доме музыки. Цены на билеты начинаются от 3000 рублей.

Как сообщал Life.ru, Хакамада единолично владеет жилплощадью в 422 квадратных метра в доходном доме русского купца Алексея Бахрушина. Речь идет об объекте культурного наследия на Тверской улице. Уезжать из России писательница не планировала.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Ирина Хакамада

Кто такая Ирина Хакамада

С 1993 по 1997 год, а также с 1999 по 2003 год Хакамада была депутатом Государственной думы I, II и III созывов. В 2001–2003 годах она являлась сопредседателем партии «Союз правых сил» совместно с Анатолием Чубайсом и Борисом Немцовым.

С 2012 по 2018 год Хакамада входила в Совет при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека. Также она была членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ. В 2004 году стала кандидатом на пост главы государства.

В 2005 году Хакамада стала номинантом Нобелевской премии мира. Снялась в нескольких художественных фильмах, а также в клипе лидера «ДДТ» Юрия Шевчука «Луч солнца золотого» (2008 год). Является кандидатом экономических наук.

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