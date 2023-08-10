«Осколки попали в голову»: жители Сергиева Посада раскрыли детали взрыва Репортаж NEWS.ru с места катастрофы в подмосковном городе

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Вскоре в Сети появились кадры, снятые очевидцами: яркая оранжевая вспышка над Загорским оптико-механическом заводом, огромный столб дыма и пыли поднимается над городом. Поначалу не было понятно, то ли это обычная авария, то ли результат атаки беспилотника. Корреспондент NEWS.ru отправился на место и узнал, что говорят о взрыве горожане.

«Услышали хлопок, полетели стекла»

Территория Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) уже оцеплена полицией. Горожане с озадаченным видом провожают взглядом несущиеся к месту происшествия кареты скорой помощи. На одной из проходных — группа работников предприятия, судя по лицам, все в сильном шоке.

«Услышали сильный хлопок, полетели стекла, — делится Марина, оттирая багровые пятна со своей одежды. — Осколки попали мне в голову, пошла кровь. Слава богу, все живы и здоровы».

Сразу после ЧП городская администрация объявила на заводе тотальную эвакуацию из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

Елена Костеж трудится в одной из многочисленных фирм, арендовавших офисы и цеха на территории ЗОМЗ. Она оказалась рядом с эпицентром взрыва. По счастливой случайности именно в этот день женщина отпросилась и пришла на работу позже обычного. Поэтому взрыв не застала. По словам ее коллег, помещение получило значительные повреждения.

«В нашем офисе выломало двери и окна, все засыпало камнями. Непонятно, можно ли будет это восстановить. Коллеги рассказали: из соседнего здания все выходили окровавленные, там было большое остекление, поэтому всех посекло здорово. Очень жалко их, жалко. Могло и в меня попасть, если бы я была на месте», — рассуждает Елена.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фото: Михаил Никитин/ТАСС Фото: Михаил Никитин/ТАСС Фото: Валерия Кузнецова/ТАСС Фото: Валерия Кузнецова/ТАСС Фото: Максим Кочемаров/ТАСС Фото: Максим Кочемаров/ТАСС Фото: Стрингер/ТАСС Фото: Стрингер/ТАСС Фото: Прокуратура Московской области/РИА Новости Фото: Прокуратура Московской области/РИА Новости Фото: t.me/DAkulovSP Фото: t.me/DAkulovSP

«Кому-то повезло меньше»

Многие сотрудники завода получили ранения.

«В основном у всех осколочные и ожоги, — говорит рабочий Игорь. — Мне посекло руки. Кому-то повезло меньше. Паники не было, был шок. Никто не понял, что произошло. Нас сразу собрало начальство, посчитали и быстро вывели. Скорая уже была на месте, увезла раненых. Сейчас я нормально себя чувствую».

По информации подмосковного Минздрава к утру четверга в сергиевопосадскую больницу за помощью обратились более 70 человек. На лечении остаются 14 пострадавших, трое из них тяжелые, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Одна пациентка скончалась, двое были переведены на лечение в федеральные клиники, говорится в сообщении.

Какой силы была ударная волна в Сергиевом Посаде

На территории завода взрыв полностью разрушил четыре здания и повредил еще шесть. Ударной волной и осколками повреждены более сотни жилых, социальных и административных построек за пределами предприятия.

В некоторых кабинетах соседней школы № 21 разрушены окна и потолки. Рядом в спорткомплексе «Луч» выбиты стекла, поврежден фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла. Пострадали многие квартиры из соседних жилых домов и припаркованные автомобили.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работавший на территории ЗОМЗ Юрий при взрыве не получили ни царапины.

«Сидели в офисе. Вдруг — грохот. В офисе у нас все повыбивало — все окна с рамами прям. У коллег порезы, но, слава богу, незначительные. Мы все выбежали на улицу, нам сказали эвакуироваться с территории. От самой воронки, как оказалось, далеко находимся, когда эвакуировались, то увидели, что камни, кирпичи и блоки грудой валяются», — рассказывает он.

Юрий обнаружил, что у его машины, припаркованной за забором, поврежден кузов и разбито лобовое стекло. По его оценке, ремонт обойдется не меньше чем в сто тысяч рублей.

«Даже внутри автомобиля все повылетало: кнопки, зеркало заднего вида. Ударная волна была очень сильная. У моего начальника на машине еще серьезнее повреждения», — подчеркнул он.

Валерий Харитошкин живет в хрущевке на проспекте Красной Армии, в момент ЧП находился у себя дома и смотрел телевизор. Мужчина рассказал, что услышал в 10:45 сильный удар, подбежал к окну и увидел высокий грибовидный столб дыма.

«В небо взлетело огромное серое облако. В первые секунды все тряслось. Как я потом понял, это камни с завода посыпались на наш двор. В соседней квартире выбило окна, оторвался подвесной потолок. Все жители перепугались, конечно, и выбежали на улицу. В тот момент думали: может, теракт или дрон прилетел», — поделился горожанин.

Губернатор пообещал помочь

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области/РИА Новости Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает в больнице пострадавших от взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

Харитошкин говорит, что вместе с соседями рассчитывает на помощь, обещанную властями Московской области, что дом отремонтируют. Губернатор Андрей Воробьев уже поручил устранить все последствия взрыва как можно скорее, позаботиться о пострадавших и компенсировать материальный ущерб.

Утром в четверг Следственный комитет опубликовал кадры обысков в фирме «Пиро-Росс» и допроса ее технического директора по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники. Как сообщили в СК, версия с атакой беспилотного летательного аппарата не нашла своего подтверждения.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс», арендовавшей помещение на территории оптико-механического завода.

Как сообщил источник в экстренных службах, в результате происшествия в Сергиевом Посаде повреждения получили свыше 110 строений. Большинство из них являются жилыми домами.

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