«Ощутимое продвижение»: ВС России достигли новых успехов в Запорожье Рогов: ВС России продвинулись на 1,5 км в районе подконтрольного Киеву Гуляйполя

Фото: МО РФ

Армия России продвинулась на 1,5 километра в районе города Гуляйполе в Запорожской области, рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он напомнил, что эта территория находится под контролем Украины. Рогов добавил, что российские бойцы достигли окраин города.

Если говорить о Гуляйпольском направлении, то с юго-востока, со стороны Марфополя и Новоселовки, есть ощутимое продвижение, тем более по сильно заминированной местности. Продвижение составляет примерно 1,5 км. Сейчас наши войска находятся в ближайшем пригороде Гуляйполя, — уточнил Рогов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что оборона ВСУ рушится на Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях. Он подчеркнул, что основные трудности у украинской армии сложились в районе Авдеевки, а также под Херсоном. По словам эксперта, если взять всю протяженность линии боевого соприкосновения, фронт со стороны ВСУ «уже посыпался». При этом Матвийчук отметил, что делать прогнозы о большом наступлении Вооруженных сил России в ближайшие недели пока рано.

Военэксперт также предположил, что одной из причин провала ВСУ под Харьковом является украинская коррупция. Он напомнил, что в Киеве заявили о мощной линии обороны на этом направлении, но ее в действительности не оказалось.