«Ошибаться можно, врать — нельзя»: Белоусов рассказал об СВО и мобилизации

Фото: council.gov.ru

Андрей Белоусов

Кандидат на должность главы Минобороны России Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, рассказал сенаторам о первоочередных задачах, стоящих перед новым руководством ведомства. Что бывший вице-премьер рассказал о мобилизации, выплатах и помощи военнослужащим, изменениях тактики и методах ведения боевых действий, на что Белоусов готов ради выполнения поставленных целей?

На что готов Белоусов ради выполнения задач

В начале встречи к Белоусову обратился сенатор Владимир Полетаев, спросив о первоочередных задачах, которые стоят перед кандидатом на должность министра обороны.

«Я начал знакомиться с делами, там все вопросы первоочередные, других просто нет. Если прямо отвечать, то идет специальная военная операция, конечно, все самые насущные вопросы связаны с этим. Речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБ и так далее. Огромный круг вопросов», — заявил Белоусов.

Он отметил, что ему оказано огромное доверие президентом страны и он полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением.

«Я приложу все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач. Я всегда руководствовался принципом: ошибаться можно, врать — нельзя», — заключил он.

Фото: council.gov.ruАндрей Белоусов Фото: council.gov.ruАндрей Белоусов

Как изменится СВО, какие проблемы в Минобороны

Под руководством Шойгу была создана современная система вооруженных сил, однако перед Белоусовым все равно стоит ряд серьезных задач. По его словам, по каждому направлению существуют ежемесячные планы, но реализация требует «ежедневного и даже ежечасного нахождения на постоянной связи».

»Противник быстро учится, ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется еженедельно. Нам здесь нужно не просто учиться и следовать, нам нужно опережать противника. Вместе с Генштабом эта работа налажена, но требует повседневного включения, нужно обобщать опыт применения новых технологий и отрабатывать новые формы ведения боевых действий», — добавил Белоусов.

Отдельно он высказался о комплектовании вооруженных сил и возможности мобилизации.

«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации и чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах. Тем не менее процесс призыва граждан уже запущен. Особенно важно — это контрактование», — подчеркнул кандидат на должность главы МО.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев

Также, по его словам, ведомству предстоит заняться ситуацией с военным образованием, в котором «есть определенные проблемы», хотя Шойгу и его командой была проделана «очень большая работа». Эту сферу, считает Белоусов, нужно развивать постоянно, причем с учетом опыта в зоне СВО.

Отдельно он отметил, что есть вопросы со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащим и их жилищным обеспечением.

Что с поставками современных вооружений и гособоронзаказом

Белоусов также назвал первоочередными вопросами на посту главы Минобороны обеспечение вооружением группировок ВС РФ на СВО и изменение контроля в рамках гособоронзаказа.

«Бюджетный процесс не спит. Минфин работает, Минобороны тоже. Вопросов очень много. Нам предстоит их все решать. <...> Контроль — это инструмент, а результат — это повышение эффективности гособоронзаказа. <...> Требуется поэтапный переход на нормативный принцип. Министерство обороны занимается [этим] с 2018 года. В этом направлении нужно двигаться, чтобы полностью обеспечить весь боевой численный состав ВС всеми видами довольствия, исходя из нормоположенности. <...> Ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролями за ценами. Усиление контроля нужно, в частности, в вопросе ценообразования. Это абсолютно необходимая работа, от нее зависит эффективность использования средств, в частности, гособоронзаказа в части оснащения и реализации государственной программы вооружений», — заявил он.

По его словам, в инвестиционных проектах требуется «существенное усиление контроля по всей цепочке, в том числе имея в виду создание новых видов вооружений», что требует четкого и синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для охранения и применения этой номенклатуры.

Фото: Михаил Куравлев/РИА Новости Производство корпусов бронебойных подкалиберных снарядов для танков

Однако он отметил, что оптимизация военных расходов не означает их огульное сокращение.

«Оптимизация означает прежде всего эффективность [вложенных денег], чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые платят наши граждане и бизнес, приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия, и производства и поставок новой военной техники, и кадрового обеспечения», — отметил Белоусов.

Все, что есть эффективного в стране, должно работать на достижение победы, отметил бывший вице-премьер.

«В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы. Обеспечение достижений военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом — хочу специально подчеркнуть — с минимальными человеческими потерями», — подытожил Белоусов.

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