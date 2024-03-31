«Ориентир — мусорка»: работа операторов FPV-дронов попала на видео Операторы FPV-дронов уничтожили опорник ВСУ на Донецком направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Операторы беспилотников «Южной» группировки войск Вооруженных сил РФ задействовали FPV-дроны для уничтожения опорного пункта украинских войск на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. При этом ориентиром для военнослужащих выступила мусорка. По словам оператора дрона-разведчика, на вражеских позициях «всегда грязно».

Твоя цель — опорник. Надо зайти с восточной стороны. Вот он, блиндаж. Облетишь с севера, потом зайдешь на восток. Ориентир для тебя — мусорка. У них всегда на позиции грязно, — сказал военнослужащий.

В опубликованном ролике видно, как FPV-дрон залетает прямо в блиндаж украинских солдат. После этого происходит взрыв. Оператор дрона-разведчика подтверждает успешное попадание, после чего военные уходят в укрытие.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов рассказал о работе операторов российских дронов-камикадзе «Герань». По его словам, после ударов беспилотников по Одессе в большинстве районов областного центра пропал свет.

Также ранее Минобороны России сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ на Донецком направлении. Ведомство опубликовало кадры со сбросом снарядов с беспилотников.