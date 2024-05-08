Организаторы поставили под сомнение проведение авиасалона МАКС в 2024 году РИА Новости: авиасалон МАКС в 2024 году могут отменить

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который планировалось провести в конце июля 2024 года, могут отменить, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли. В прошлом году выставку не проводили, а в этом она должна была пройти 23-28 июля.

Традиционно МАКС проводится по нечетным годам, но в 2023 году его решили перенести. При это сообщалось, что, несмотря на двухгодичный «шаг» проведения мероприятия, оно также состоится в 2025 году. Организаторы отмечали, что работа с участниками, в том числе из дружественных стран, продолжается.