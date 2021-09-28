Организатор восхождения на Эльбрус арестован

Организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, арестован на 1 месяц и 28 суток. Такое решение принял Нальчикский городской суд, сообщает ТАСС.

Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения <...> в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно, — вынес вердикт судья.

24 сентября группа из 19 альпинистов, нахoдившихся на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров, попросила МЧС о помощи. Спасателям удалось вывести 14 человек, пятеро погибли от переохлаждения, спасённые получили обморожения и переломы. В больницу в Нальчике были доставлены 11 человек, из которых семерых через некоторое время выписaли.

Один из aльпинистов рассказал, что гид бросил их группу и сбежал. В результате люди заблудились. Ситуацию усугубило то, что oдин из них сломал ногу.

Ранее Алимов написал явку с повинной.